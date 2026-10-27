Проміжні вибори в Мічигані: позиція кандидатів до Сенату США щодо України 

З наближенням проміжних виборів у США до Мічигану прикута особлива увага, адже це голосування може визначити те, яка партія контролюватиме американський Конгрес.

Довідка: Близько десяти штатів у США, включно з Мічиганом, вважаються спірними (battleground) або такими, що коливаються (swing). Там можуть змінюватись вподобання виборців під час кожних наступних виборів, і розрив між представниками демократів і республіканців може бути невеликим.

Як писав Голос Америки, Мічиган є серед штатів, результати голосування у яких визначають, яка з партій отримає контроль над Палатою представників і Сенатом. Крім Мічигану, до таких штатів належать Мен, Північна Кароліна, Міннесота, Мічиган, Огайо, Техас, Джорджія, Айова, Канзас, Аляска та Нью-Гемпшир.

За сенатське крісло від Мічигану змагаються колишній конгресмен-республіканець Майк Роджерс та демократ Абдул Аль-Саєд, місцевий лікар та колишній очільник відділу охорони здоров’я на рівні штату.

До виборів 3-го листопада лишається тиждень, і кілька соціологічних опитувань в країні показують, що обидва кандидати мають мінімальний відрив у рейтингу, то ж спрогнозувати перемогу одного з них практично неможливо.

Кандидати до Сенату США Майк Роджерс та Ель-Саєд у своїй передвиборчій кампанії висловлюються на підтримку України.

Майк Роджерс працював у ФБР в м.Чикаго, був конгресменом США впродовж 7-ми термінів, очолював Комітет з розвідки Палати представників США, залишив посаду у 2015 році. Зараз балотується до Сенату США.

Будучи головою Комітету з розвідки Роджерс отримав великий досвід у сфері національної безпеки. Ще після анексії Криму він виступав за відправлення військової допомоги Україні.

“Українці пристрасно вірять, що він (Путін) буде рухатися далі, особливо на схід країни”, - передбачав конгресмен Роджерс в ефірі каналу NBC News у березні 2014 року, через кілька тижнів після того, як Росія анексувала Крим.

“Ми, американці, разом з європейськими партнерами маємо зайняти жорстку позицію. Є речі, які ми можемо зробити, але, на мою думку, не робимо. Я не вважаю, що риторика (представників адміністрації Обами) відповідає реальному стану справ на місцях. Можна їм надати військову допомогу ненападницького характеру, щоб вони могли себе захищати”, — казав тоді конгресмен Роджерс, який відвідував Україну особисто та спілкувався із людьми, що пережили тортури росіян.

Тоді тимчасовий уряд України звернувся до США з проханням про військову допомогу, включаючи зброю, боєприпаси та розвідувальну підтримку. Білий дім тоді погодився надіслати Україні нелетальну допомогу.

Тепер, у 2026 році, під час передвиборчої кампанії кандидат до Сенату Роджерс заявляв, що Білий дім має робити більше, аби зупинити Путіна в Україні.

“Не можна дати Путіну навіть сантиметра. Не давай йому можливості продовжувати робити те, що він робить. … Поступитись будь-чим Путіну - це неправильно. Мій голос буде - продовжувати заклики, щоб підтримувати українців, щоб вони могли себе захищати”, - сказав кандидат в ефірі каналу ABC в інтерв'ю, яке було опубліковане 21 жовтня цього року.

Кандидат до Сенату США від Демократичної партії у Мічигані Абдул Аль-Саєд підтримує військову допомогу Україні на певних умовах.

У 2022 році у своїй статті для видання New Republic він назвав російське повномасштабне вторгнення в Україну “війною між демократією та автократією, між самоврядуванням та фашизмом”, а Путіна назвав “авторитарним диктатором”.

"Американці із завмиранням серця спостерігали, як українці відбивають російську навалу — як вони відстоюють свою демократію. Це змусило мільйони американців впритул побачити жахливий фінал фашистської автократії та усвідомити, якою ціною — людськими життями — вона обходиться. ... Українці віддають усе в боротьбі за демократію; тож доведімо, що і наша демократія все ще здатна на реальні звершення", — писав він у статті.

Коментуючи тему підтримки Ізраїлю в інтерв’ю CNN у серпні цього року Ель-Саєд сказав, що він виступає “проти пакетів безумовної допомоги будь-якій країні, і підтримував би допомогу, залежно від дотримання міжнародного законодавства”.

“Я не вірю, що існує різниця між наступальною та оборонною зброєю”, - додав він в ефірі CNN.

У червні цього року Ель-Саєд заявив таке. “Безумовна міжнародна військова допомога, як на мене, повинна бути заборонена, — цитує Ель-Саєда видання Michigan Advance у статті від 9 червня 2026 року. — У випадку України є чітка причина з міжнародного права, чому ми підтримуємо українське військо в цей час, тому що вони стоять проти автократа, що порушив їхній територіальний суверенітет”.

За даними дослідницько-аналітичної фірми Neilsberg, у Мічигані проживає понад 39 тисяч українців. Більшість з них зосереджені навколо великих міст штату.

Місцевий канал Michigan Live News повідомляв, що Мічиган є на 9-му місці у США за кількістю проживання українців. Через мінімальний розрив у рейтингу, кандидати борються за кожен голос, зокрема, й український.

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