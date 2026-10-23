За якими штатами варто стежити на виборах у США 2026

Третього листопада у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу США. Американці переобиратимуть 35 із 100 сенаторів і всіх 435 законодавців Палати представників. Однак контроль над обома палатами, найімовірніше, залежатиме від результатів лише в кількох округах, де розгорнеться запекла боротьба.

Проміжними називають вибори, що проходять рівно посередині каденції чинного президента - через два роки після обрання і за два роки до наступних президентських виборів.

Як це працює: Більшість із 50 американських штатів діляться на традиційно республіканські "червоні" й демократичні "блакитні". Переможців за партійною ознакою у цих штатах найчастіше легко передбачити. Вподобання виборців у цих штатах також можуть змінитись, але із часом - через зміни у демографічному складі, кількості населення, активності виборців.

Лише близько десяти штатів вважаються спірними (battleground) або такими, що коливаються (swing). Там можуть змінюватись вподобання виборців під час кожних наступних виборів, і розрив між представниками демократів і республіканців може бути невеликим.

Саме результати голосування у штатах, що коливаються, визначають, яка з партій отримає контроль над Палатою представників і Сенатом. У 2026 році такими вважають зокрема Мен, Північну Кароліну, Міннесоту, Мічиган, Огайо, Техас, Джорджію, Айову, Канзас, Аляску та Нью-Гемпшир.

Боротьба за місця у Сенаті

Зараз більшість у Сенаті мають республіканці - 53 місця проти 47 у демократів, сенаторів переобирають кожні шість років. Третього листопада обиратимуть кандидатів на 35 місць: 22 з них наразі обіймають республіканці, а 13 - демократи. Щоб отримати більшість, демократам треба здобути принаймні 4 додаткові крісла.

Аляска. Республіканець Ден Салліван балотується на переобрання; він обіймає цю посаду з 2015 року. Із ним змагається демократка Мері Пелтола, яка раніше представляла цей штат у Палаті представників.

Джорджія. Демократ Джон Оссофф, обраний на цю посаду у 2021 році, претендує на другий термін. Республіканець Майк Коллінз, який наразі є членом Палати представників, прагне перейти до Сенату, представляючи штат, у якому на виборах 2024 року переміг Дональд Трамп.

Айова. Республіканка Джоні Ернст залишає посаду після двох термінів. У боротьбі за це місце зійдуться республіканка Ешлі Гінсон (зараз законодавиця у Палаті представників) та демократ Джош Турек (зараз законодавець у Конгресі штату Айова).

Канзас. Демократ Адам Гамільтон, який очолює найбільшу в країні Об’єднану методистську церкву, намагається стати першим демократом, обраним до Сенату від цього штату з 1932 року. Республіканець Роджер Маршалл, що у цьому кріслі з 2020 року, змагається за переобрання.

Мен. Республіканка Сьюзан Коллінз балотується на черговий термін, своє місце у Сенаті вона обіймає з 1996 року. Демократи визначили її поразку як один зі своїх пріоритетів, висунувши кандидатом Троя Джексона - колишнього голову Сенату штату Мен.

Мічиган. Через відмову від планів на переобрання демократа Гері Пітерса, розгорнулася запекла боротьба між демократом Абдулом Ель-Саєдом (колишнім посадовцем у сфері охорони здоров'я) та республіканцем Майком Роджерсом (колишнім членом Палати представників).

Нью-Гемпшир. Демократка Джин Шагін, яка у Сенаті із 2009 року, вирішила не балотуватися знову. Колишній сенатор-республіканець Джон Сунуну, який втратив це місце у 2008 році, повернувся в політичні перегони і змагається із конгресменом-демократом Крісом Паппасом.

Північна Кароліна. Після того як республіканець Том Тілліс вирішив не балотуватися, за місце в Сенаті змагаються республіканець Майкл Вотлі (колишній голова Республіканського національного комітету) та демократ Рой Купер (колишній губернатор штату).

Огайо. Позачергові вибори в цьому штаті стали одними з найбільш витратних для обох партій. Це крісло звільнив віцепрезидент Джей Ді Венс після вступу на посаду у 2025 році. На його місце був призначений республіканець Джон Гастед, який бере участь у перегонах. Демократ Шеррод Браун намагається повернутися до Сенату після того, як втратив своє місце у 2024 році.

Техас. Республіканець Кен Пакстон, який обіймає посаду генерального прокурора штату, змагається з демократом Джеймсом Таларіко - членом Палати представників штату Техасу. Демократи намагаються змінити ситуацію в штаті, де тривалий час домінують консерватори і де демократи не здобували місця в Сенаті з 1988 року.

Боротьба за місця в Палаті представників

У Палаті представників - 435 законодавців, усіх їх переобирають кожні два роки. Республіканці мають незначну більшість - 218 місць, демократи - 214, незалежні - 1, 2 крісла зараз вакантні. Щоб перехопити контроль, демократам потрібно отримати на чотири місця більше ніж вони мають зараз.

Серед виборчих перегонів, за якими варто стежити, - боротьба в трьох округах, де у 2024 році перемогли республіканці, але де більшість виборців водночас підтримала кандидатку в президенти від Демократичної партії Камалу Гарріс.

Нью-Йорк. У 17-му окрузі штату чинний конгресмен-республіканець Майк Лоулер балотується на переобрання проти демократки Кейт Конлі - колишньої посадовиці у сфері національної безпеки в адміністрації Байдена.

Небраска. У 2-му окрузі штату демократка Деніз Павелл, політична активістка, змагається з республіканцем Брінкер Гардінгом, членом міської ради. Це місце стало вакантним після того, як чинний конгресмен-республіканець Дон Бейкон вирішив не балотуватися знову.

Пеннсильванія. В 1-му окрузі штату чинний республіканець Браян Фіцпатрік протистоїть демократу Бобу Гарві, комісару округу.

Вашингтон. У 3-му окрузі чинна конгресвумен-демократка Марі Глусенкамп Перес балотується на переобрання проти республіканця Джона Брауна, лідера республіканців у Сенаті штату Вашингтон.

Напередодні цього виборчого циклу в багатьох штатах розгорнулася боротьба навколо перегляду меж виборчих округів: і республіканці, і демократи намагалися змінити їх так, щоб створити вигідніші умови для кандидатів від власної партії.

Техас. Одним із таких прикладів є 34-й округ штату, де республіканці змінили межі округів, сподіваючись отримати перевагу. Конгресмен-демократ Вісенте Гонсалес балотується на шостий термін; його суперником є республіканець Ерік Флорес, колишній федеральний прокурор.

Каліфорнія. У 22-му виборчому окрузі Каліфорнії саме демократи намагалися використати нову схему округів, щоб отримати перевагу. Конгресмен-республіканець Девід Валадао прагне зберегти своє місце ще на один термін, а його опонентом виступає демократ Ренді Вільєгас - викладач університету.

Мен. У 2-му окрузі штату чинний конгресмен-демократ Джаред Голден вирішив не балотуватися знову, за місце змагаються республіканець Пол Лепаж (колишній губернатор штату) та демократ Метт Данлеп (аудитор штату).

Огайо. А в 7-му окрузі штату за місце змагаються конгресмен-республіканець Макс Міллер і демократ Браян Пойндекстер, який працює монтажником металоконструкцій.

Обрані члени Конгресу складуть присягу 3 січня.