Як рахують голоси на виборах у США

На минулих проміжних виборах у Сполучених Штатах, що відбулися у 2022 році, 112 мільйонів виборців взяли участь у голосуванні. Виборча система США передбачає, що процес голосування контролюють посадові особи штатів і місцевих органів влади, а виборці приходять на місцеві виборчі дільниці, якими керують 8 000 органів місцевого самоврядування, згідно з даними Комісії США з питань сприяння виборам (EAC).

Як підраховують голоси?

Згідно з даними EAC, на більшості виборчих дільниць голоси підраховують за допомогою електронних сканерів, які зчитують паперові бюлетені.

Під час виборів 2024 року приблизно на одній п’ятій виборчих дільниць у Сполучених Штатах голоси підраховували вручну.

У багатьох штатах голосування відбувається у три способи: дострокове голосування особисто на виборчій дільниці, голосування безпосередньо в день виборів і голосування поштою. Кожен штат має власні правила щодо того, чи можна підраховувати голоси, подані достроково або поштою, до закриття виборчих дільниць у день виборів.



Щойно в ніч виборів розпочинається підрахунок голосів, виборчі дільниці починають оприлюднювати попередні підсумки за кожним пунктом виборчого бюлетеня. Ці неофіційні результати також передають органам влади штатів, відповідальним за проведення виборів.

Строки офіційного затвердження результатів

Після підрахунку голосів відбувається процес, який називається перевіркою (canvassing) та зведенням виборчих результатів. Під час цього процесу посадові особи перевіряють подані бюлетені, переконуються, що було дотримано належні процедури їхньої обробки, а також що загальна кількість підрахованих бюлетенів відповідає кількості виборців, які проголосували.



Після проведення цих перевірок на місцевому рівні результати затверджує комісія штату з перевірки виборчих результатів, державний секретар відповідного штату або інша уповноважена посадова особа. Після цього результати стають офіційними.



Цей процес також відрізняється залежно від штату й може тривати від кількох днів до кількох тижнів. Наприклад, у штаті Делавер офіційне затвердження результатів цього року має завершитися до 5 листопада — через два дні після дня виборів. У більшості штатів кінцевий термін припадає на період із 20 до 30 листопада, а в штаті Нью-Йорк — на 15 грудня.



Повноваження новообраних членів Конгресу, обраних у листопаді, починаються 3 січня.

Чому в деяких штатах оприлюднення неофіційних результатів триває кілька днів?

Процес підрахунку голосів і правила, які визначають, коли виборчі посадовці можуть його розпочати, значною мірою впливають на швидкість оголошення результатів. На дільниці, де всі голоси потрібно підраховувати вручну й не можна починати підрахунок бюлетенів до закриття дільниць у ніч виборів, цей процес триватиме довше, ніж на дільниці, де підготовка до підрахунку поштових бюлетенів починається в міру їх надходження, а голоси, подані особисто, підраховують за допомогою машин.



Ще однією причиною затримок є підрахунок бюлетенів, надісланих поштою та отриманих після дня виборів. У більшості штатів це не дозволяється: поштові бюлетені мають надійти не пізніше дня виборів. У штаті Делавер їх потрібно отримати за день до виборів.



Однак у 13 із 50 штатів бюлетені можуть надходити пізніше, якщо їх було прийнято поштовим відділенням до дня виборів. У Пенсильванії такі бюлетені можуть надходити до виборчих органів навіть через 14 днів після виборів. А у двох штатах — Род-Айленді та Теннессі — кінцевого терміну отримання бюлетенів немає, якщо поштове відділення отримало їх до дня виборів.



Крім того, можливе проведення повторного підрахунку голосів. Якщо результати перегонів між кандидатами надзвичайно близькі, законодавство штату може передбачати автоматичний повторний підрахунок бюлетенів або дозволяти кандидатам вимагати його проведення. Ця процедура може тривати кілька днів, особливо в тих випадках, коли для її початку кандидат має подати відповідні юридичні документи.

Безпека виборів

Місцеві органи влади вживають заходів для захисту безпеки голосування. Зокрема, вони не підключають машини для голосування до інтернету та використовують пломби, які дають змогу виявити несанкціоноване втручання в обладнання для голосування й виборчі скриньки, щоб контролювати доступ до них.



Важливу роль відіграє також федеральний уряд. Міністерство війни США використовує свої розвідувальні та кібернетичні можливості для протидії іноземним суб’єктам, які можуть намагатися втручатися у виборчий процес. Міністерство внутрішньої безпеки США координує свої зусилля з Міністерством війни та Агентством з питань кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA).



CISA співпрацює з виборчими органами штатів і місцевого рівня, навчаючи їх найкращих практик забезпечення безпеки та надаючи технічну підтримку. Така підтримка, зокрема, охоплює тестування комп’ютерних систем і сканування на наявність вразливостей, якими можуть скористатися зловмисники.



Останнім етапом перевірки в системі є аудит після виборів, який проводять у багатьох місцевих юрисдикціях, щоб переконатися, що машини для голосування працювали належним чином, а підрахунок голосів є точним