Пояснення: проміжні вибори у США

По всій території Сполучених Штатів уже почались голосування на проміжних виборах. Демократи та республіканці борються за контроль над Конгресом США.

Що таке проміжні вибори?

У Сполучених Штатах загальнонаціональні вибори відбуваються кожні два роки, а вибори президента проходять кожні чотири роки.





Вибори, які відбуваються в середині президентського терміну, зазвичай називають проміжними виборами.

Офіційний день проведення цьогорічних проміжних виборів — 3 листопада, однак більшість штатів дозволяють голосувати особисто або поштою ще до цієї дати.



Які посади та місця в законодавчих органах винесено на вибори?

Усі 435 місць у Палаті представників Конгресу США, а також 35 зі 100 місць у Сенаті США будуть розподілені за результатами виборів.



Члени Палати представників обираються на два роки, а сенатори обіймають посади протягом шести років.



Окрім боротьби за контроль над Конгресом, у 36 із 50 штатів країни відбудуться вибори губернаторів.





Хто зараз контролює Конгрес?

Перед виборами республіканці мають більшість у Сенаті — 53 місця проти 47.





Серед перегонів, за якими стежать особливо уважно, — вибори до Сенату в штатах Аляска, Джорджія, Айова, Канзас, Мен, Мічиган, Нью-Гемпшир, Північна Кароліна, Огайо та Техас.



Республіканці також мають незначну більшість у Палаті представників Конгресу США. Демократи намагаються здобути щонайменше чотири додаткові місця, щоб отримати контроль над палатою.



Починаючи з 1992 року, лише один президент США не зіткнувся з тим, що його партія втрачала достатню кількість місць у Палаті представників, аби позбутися там більшості під час проміжних виборів у перший термін його президентства.





Чому важливо, яка партія контролюватиме Конгрес?

Партія, яка контролюватиме Конгрес, визначатиме баланс сил у Вашингтоні. Це впливатиме на порядок денний законодавчої гілки влади, а також визначатиме контроль над комітетами Конгресу.







Якщо республіканці збережуть більшість в обох палатах Конгресу, це полегшить президенту Дональду Трампу реалізацію його запланованої політики протягом решти президентського терміну.



Якщо ж демократи виграють більшість в одній або обох палатах, вони зможуть сильніше впливати на законодавство країни, на призначення суддів на федеральні посади з довічним терміном повноважень, а також на схвалення кандидатур на високі урядові посади.





Коли обрані законодавці розпочнуть виконання своїх обов’язків?

Законодавці, обрані в листопаді, складуть присягу 3 січня 2027 року







