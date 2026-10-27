Перегони за контроль над Конгресом США виходять на фінішну пряму

У США розпочався останній повний тиждень передвиборчої кампанії. Проміжні вибори до Конгресу США відбудуться 3 листопада. По всій країні заплановано заходи, щоб переконати проголосувати тих виборців, які ще не віддали свої голоси.

Понад 29 мільйонів людей уже проголосували особисто або поштою на виборах, які визначать, яка партія матиме більшість у Сенаті та Палаті представників США протягом останніх двох років президентського терміну Дональда Трампа.

Президент намагається заручитися підтримкою виборців для кандидатів від Республіканської партії в останні дні кампанії. Цього тижня він вирушить на передвиборчі заходи до штатів Міссісіпі, Техас, Огайо, Айова та Флорида.

Віцепрезидент CША, представник Республіканської партії Джей Ді Венс цього тижня зустрінеться з виборцями в штатах Монтана, Канзас і Мічиган, тоді як лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун проводить передвиборчу кампанію в Огайо.

Ці штати належать до тих, за якими особливо уважно стежать під час нинішнього виборчого циклу, зокрема в боротьбі за контроль над Сенатом. Наразі республіканці мають більшість у Сенаті — 53 місця проти 47.

Ще одні важливі перегони до Сенату відбуваються в Джорджії, південному штаті, куди цього тижня приїдуть відомі представники Демократичної партії. Колишній президент Барак Обама та колишня віцепрезидентка Камала Гарріс мають виступити на заходах у Джорджії.

Гарріс також проведе передвиборчі заходи у Вісконсині, штаті на Середньому Заході США.

Лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс прагне допомогти своїй партії знову здобути більшість у нижній палаті Конгресу. Цього тижня він візьме участь у передвиборчих заходах у Техасі та Вірджинії.