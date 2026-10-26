Сенатори США вимагають від банків зберегти документи про імпорт російського дизелю, попереджають про розслідування

Група сенаторів від обох партій надіслали листа низці найбільших банків та портів у США, в якому вимагають зберегти всі наявні документи, листування та записи, що стосуються потенційного імпорту російського дизелю до США.

Лист підписали семеро сенаторів, серед яких 6 демократів та один республіканець.

Текст документу, адресований банку Goldman Sachs, оприлюднив у мережі Х вашингтонський кореспондент Радіо Свобода Alex Raufoglu та видання Axios.

Сенатори у листі висловлюють стурбованість повідомленнями про потенційну угоду щодо імпорту російського дизелю до США, для укладення якої міністерство торгівлі видало спеціальну ліцензію-дозвіл.

“Надання Москві можливість вільно продавати російське дизельне пальне на світових ринках завдає шкоди безпековим інтересам Америки та є зрадою народу України”, - пишуть у листі законодавці США.

Вони нагадали адресатам про закон у США, який забороняє імпорт російської нафти, включно з дизелем, і що “будь-які дії, пов’язані з видачею ліцензій, що суттєво змінюють зовнішню політику США щодо Росії” заборонені цим законом.

За словами законодавців, виключення із цього закону можливе лише, якщо “якщо президент засвідчить перед Конгресом, що Росія припинила воєнні дії в Україні, що вона не становить безпосередньої воєнної загрози для держав-членів НАТО, а також що Росія визнає право українців обирати собі владу”.

“Будь-який імпорт російського дизельного пального до США порушує серйозні правові питання і може стати підставою для правових заходів, а також для розслідувань з боку Конгресу”, пишуть законодавці.

Сенатори попереджують, що кримінальне покарання може бути застосоване не лише до офіційних імпортерів нафти, але до “будь-якої компанії, яка свідомо купує російське дизельне пальне або сприяє його імпорту”.

“Ми закликаємо вас не сприяти придбанню, транспортуванню, ввезенню, розвантаженню, зберіганню, фінансуванню або розповсюдженню дизельного пального російського походження”, - наголошують сенатори.

“Ми вимагаємо, щоб ви зберегли всі записи, які стосують запропонованого або наявного імпорту дизелю, виробництва Росії, … включно з контрактами, накладними, рахунками про оплату, документами щодо транспортування, даними про судна та порти”, - мовиться у документі.

Щоб ініціювати розслідування у Сенаті, за це має проголосувати більшість сенаторів. Наразі більшість у Сенаті мають республіканці.

3 листопада цього року у США переобиратимуть одну третину Сенату .

Як повідомляв Голос Америки, 13 жовтня цього року група із 12-ти сенаторів від Республіканської та Демократичної партій США закликали президента Трампа скасувати рішення, яке дозволяє Росії продавати дизельне пальне на світових ринках як вийняток із санкцій.

Зокрема, законодавці закликали скасувати ліцензію Міністерства фінансів США № 135, яка послаблює санкційні обмеження на експорт російського дизельного пального.

У п'ятницю минулого тижня, 23 жовтня, видання Reuters із посиланням на дані відстеження суден, повідомило, що перша партія російського дизельного пального перебуває на борту танкера, який рухається до Нью-Йорка.

Танкер Agioi Fanendes під прапором Мальти був завантажений 22 жовтня товаром у 40 000 метричних тонн дизельного палива з наднизьким вмістом сірки в російському порту Приморськ.

Читайте також:







