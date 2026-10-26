Звіт Комісії ООН: Росія скоїла злочини проти людяності, атакуючи енергетику України

Росія вчинила злочини проти людяності, здійснюючи атаки на енергетичну інфраструктуру України; а також воєнні злочини, умисно спрямовуючи атаки на українські цивільні об’єкти.

Про це йдеться у новій доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування щодо України, опублікованої 26 жовтня.

Росію також звинувачують у торгівлі людьми для вербування іноземців до російських збройних сил.

Комісія ООН заявила, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру були частиною державної політики РФ, з метою позбавити цивільне населення електроенергії та інших життєво необхідних послуг.

За даними Комісії, систематичні хвилі російських ударів із використанням сотень ракет і дронів, які почалися восени 2022 року, з часом стали частішими та масштабнішими.

"Російські командири, які віддавали накази про здійснення атак, усвідомлювали, що об’єкти теплопостачання, які вони обирали за цілі у великих населених пунктах, є життєво необхідними для цивільного населення, особливо взимку", - мовиться у звіті ООН.

Дослідники ООН також розглядали українські атаки по енергетиці Росії та тимчасово окупованих територіях, втім Росія не надала доступу "до відповідних територій і не відповіла на запити Комісії про надання інформації".

Висновки Комісії ґрунтуються, зокрема на свідченнях 255 людей, які пережили зиму в умовах масштабних перебоїв з енергопостачанням у дев'яти областях України.

Окремо Комісія ООН заявила, що має переконливі докази, що Росія здійснювала торгівлю людьми у 29 країнах світу з метою вербування чоловіків до російських збройних сил.

Їх вербували через агентів абр агенства, які представлялись як легальні компанії. Після прибуття до Росії завербованих чоловіків змушували підписувати контракти з Міністерством оборони РФ, часто складені лише російською мовою. Згодом цих людей відправляли на передову в Україні.

Комісія закликала Росію припинити атаки на цивільне населення та цивільні об'єкти, а також звільнити зі складу російських збройних сил усіх людей, які стали жертвами торгівлі людьми.

Росія раніше нелодноразово заперечувала звинувачення міжнародних організацій у порушеннях прав людини та воєнних злочинах в Україні, та неодноразово відмовлялася співпрацювати з міжнародними розслідуваннями.

У 2022 році Росія виступала проти створення Комісії з розслідувань щодо України, російський представник в ООН називав її марною витратою ресурсів.

Як повідомляє Постійне представництво Росії при ООН, перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський 13 січня 2025 року заявив на засіданні Радбезу ООН, що РФ не визнає Комісію незалежним і надійним механізмом. Він назвав її "політизованою" та заявив, що Москва рішуче відкидає звинувачення й висновки, викладені в її доповідях.

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