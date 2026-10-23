США: супутник РФ "навмисне" загрожував іншим у космосі

США звинуватили Росію в тому, що російський військовий супутник продемонстрував загрозливу поведінку, "співставну зі збройною операцією на орбіті". Про це заявив заступник держсекретаря США Томас Дінанно.

"Це порушує довготривалі пороги безпеки на нижній орбіті Землі", - додав посадовець у дописі на Х.

Інцидент, коли російський супутник COSMOS 2612 наблизився на небезпечну відстань до фінського супутника, став предметом розгляду на засіданні Першого комітету ООН 21 жовтня. Під час засідання російська делегація назвала звинувачення США "абсурдними".

В рамках обговорення на засіданні Комітету деякі країни пропонували укласти домовленості, які матимуть юридичну силу, щоб забезпечити безпеку в космосі.

Представник США розкритикував ідею угоди, заявивши, що пропозиції створити "юридично обов'язковий інструмент, який би підтримала Москва та Пекін", "лицемірними і такими, що неможливо перевірити". Китай та Росія, своєю чергою, критикували проєкт США із захисту в космосі "Золотий купол", а також закидали Вашингтону прагнення "гегемонії у відкритому космосі", йдеться у звіті ООН.

15-18 жовтня російський супутник наблизився до супутника фінської компанії. У січні цього року фінська компанія підписала контракт з Міністерством оборони України щодо надання даних Києву.

У Космічних силах США заявляють, що і Китай, і Росія працюють над протисупутниковою зброєю.

Як повідомляв Голос Америки, всередині вересня американські військові вперше публічно підтвердили, що США розмістили зброю в космосі.

Міністр Повітряних сил США Трой Мейнк заявив, що сучасні технологічні досягнення стрімко змінюють як характер загроз, так і оборонні можливості.

"Ми підвищуємо готовність до протидії наявним загрозам, і Сполучені Штати мають на орбіті засоби космічного контролю, здатні захищати Об’єднані сили від ворожих дій противника", — заявив Мейнк на конференції з повітряної, космічної та кібернетичної війни в штаті Меріленд.

Він не уточнив, про яку саме зброю йдеться, якими є її можливості та проти яких конкретних загроз вона призначена. Космічні сили США не відповіли на запит Голосу Америки.

В інформаційному матеріалі Космічних сил США серед загроз згадується діяльність Китаю та Росії в космосі. У документі зазначається, що "посилення стратегічної конкуренції становить серйозну загрозу інтересам національної безпеки США в космосі, з космосу та щодо космосу".

"Китай і Росія розробляють нові космічні системи, щоб підвищити військову ефективність і припинити будь-яку залежність від американських космічних послуг, — йдеться в документі. — Китай і Росія також випробовують і розгортають сучасні засоби протидії в космосі, маючи на меті порушити роботу та послабити можливості США, які залежать від космічної інфраструктури".



