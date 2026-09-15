США розмістили зброю в космосі – військові США підтвердили

Американські військові вперше публічно підтвердили, що США розмістили зброю в космосі. Міністр Повітряних сил США Трой Мейнк заявив, що сучасні технологічні досягнення стрімко змінюють як характер загроз, так і оборонні можливості.

"Ми підвищуємо готовність до протидії наявним загрозам, і Сполучені Штати мають на орбіті засоби космічного контролю, здатні захищати Об’єднані сили від ворожих дій противника", — заявив Мейнк у понеділок на конференції з повітряної, космічної та кібернетичної війни в штаті Меріленд.

Він не уточнив, про яку саме зброю йдеться, якими є її можливості та проти яких конкретних загроз вона призначена. Космічні сили США не відповіли на запит Голосу Америки.

В інформаційному матеріалі Космічних сил США серед загроз згадується діяльність Китаю та Росії в космосі. У документі зазначається, що "посилення стратегічної конкуренції становить серйозну загрозу інтересам національної безпеки США в космосі, з космосу та щодо космосу".

"Китай і Росія розробляють нові космічні системи, щоб підвищити військову ефективність і припинити будь-яку залежність від американських космічних послуг, — йдеться в документі. — Китай і Росія також випробовують і розгортають сучасні засоби протидії в космосі, маючи на меті порушити роботу та послабити можливості США, які залежать від космічної інфраструктури".

У Космічних силах США заявляють, що і Китай, і Росія працюють над протисупутниковою зброєю.

Відповідаючи у вівторок на запитання про заяви Мейнка, речник Міністерства закордонних справ Китаю Ґо Цзякунь сказав журналістам, що Китай "виступає за мирне використання космічного простору та збереження його безпеки й виступає проти будь-якої гонки озброєнь у космосі, а також проти будь-яких спроб мілітаризувати його та перетворити на зону бойових дій".

Речник Кремля Дмитро Пєсков на своєму брифінгу у вівторок заявив журналістам, що Росія вважає, що космос має бути "вільним від будь-якої зброї".

Речник Космічних сил США заявив ABC News, що нові американські орбітальні можливості "можуть застосовуватися як в наступальних, так і в оборонних цілях за наказом бойових командувань".

"США попереджають про випробування та введення в експлуатацію російської й китайської зброї з 2007 року. Через їхні дії вже не викликає сумнівів, що космос є сферою ведення бойових дій", — сказав речник.