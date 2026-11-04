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Несподівана перемога демократів у Південній Кароліні: Енні Ендрюс перемогла сестру Ліндсі Грема на виборах до Сенату

Енні Ендрюс, кандидатка від Демократичної партії виступає перед виборцями у м.Колумбія, штат Південна Кароліна, 16 жовтня 2026 року. Фото: AP/Meg Kinnard
Енні Ендрюс, кандидатка від Демократичної партії виступає перед виборцями у м.Колумбія, штат Південна Кароліна, 16 жовтня 2026 року. Фото: AP/Meg Kinnard

Демократка Енні Ендрюс перемогла чинну сенаторку від Республіканської партії Дарлін Грем на виборах до Сенату США від штату Південна Кароліна. Про це свідчить прогноз Голосу Америки.

Ця перемога стала несподіваним успіхом демократів у штаті, який традиційно підтримує республіканців.

Востаннє Південна Кароліна обирала демократа до Сенату США у 1998 році.

Дарлін Грем не була обрана, а була призначена на посаду сенатора США після того, як її брат - сенатор Ліндсі Грем помер на посаді раніше цього року.

Губернатор штату призначив її тимчасовою сенаторкою до завершення його терміну. Вона балотувалася на повний шестирічний термін.

Ліндсі Грем був впливовим членом Сенату та Комітету із закордонних відносин. Його смерть спричинила появу вакантного місця та призначення тимчасової сенаторки.

Перемога Енні Ендрюс означає, що демократи здобули ще одне місце, яке раніше контролювали республіканці. Це суттєво наближає їх до мети отримати більшість у Сенаті.

Республіканці розпочали вечір виборів із перевагою 53 місця проти 47 у демократів.

Демократам необхідно здобути на чотири місця більше, ніж вони мають зараз, щоб отримати контроль над верхньою палатою Конгресу.


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