Вибори до Конгресу США: хто з прихильників України переміг, а хто втратив місце

Демократична хвиля на проміжних виборах у США змінить баланс сил у Конгресі. Частина законодавців, які послідовно підтримували Україну, зберегли свої місця у Сенаті та Палаті представників. Однак серед тих, хто програв вибори або вирішив не переобиратися, також чимало впливових прихильників України.

У цій статті ми зібрали найпомітніші поразки й перемоги кандидатів та чинних законодавців, які підтримували Україну.

Результати проміжних виборів у США ще не є остаточними. У цій статті результати виборів використано за прогнозом Голосу Америки.

Пенсильванія: поразка співголови групи підтримки України

Демократи у Пенсильванії змогли збільшити своє представництво у Палаті представників США із семи до одинадцяти місць. Відтепер інтереси мешканців штату представлятимуть 11 демократів і шестеро республіканців (раніше було семеро демократів і десятеро республіканців).

Двоє конгресменів-демократів, які активно підтримували Україну в Конгресі, – Брендан Бойл та Медлін Дін – зберегли свої місця.

Натомість республіканець Браян Фіцпатрік, співголова двопартійної Групи підтримки України в Конгресі, програв вибори демократу Бобу Гарві.

Після оголошення результатів Фіцпатрік оприлюднив заяву, у якій привітав свого суперника з перемогою.

"Це надзвичайно важлива відповідальність і така, що спонукає до глибокого смирення, – представляти кожного члена нашої громади, незалежно від того, голосували вони за нього, чи проти. Керувати, зберігаючи незалежність; вітати розбіжності в поглядах; і пам'ятати, що інтереси людей, яким ми служимо, завжди мають стояти вище за партійні інтереси", – йдеться у заяві Фіцпатріка.

Вікторія Спартц програла, Євген Віндман переобрався

Поразки зазнала і конгресвумер-республіканка Вікторія Спартц, народжена в Україні, у Чернігівській області.

У п'ятому окрузі штату Індіана вона поступилася демократу Джей Ді Форду, місцевому сенатору.

Після оголошення результатів Спартц заявила, що вибори мають стати сигналом для республіканців.

"Ці вибори стали тривожним сигналом для штату Індіана. Приплив ліберально налаштованих виборців перетворив округ Гамільтон - який колись входив до двадцятки найбільш консервативних округів країни - на "синій" (ред. - демократичний)", - заявила в мережі Х конгресвумен.

Спартц звинуватила демократів у нечесній, на її думку, передвиборчій тактиці: "Демократи витратили значно більше коштів, ніж ми, і вели дуже нечесну кампанію, але я закликаю своїх прихильників не падати духом. Можливо, ми й не виграємо кожну битву, але ми виграємо війну".

Конгресмен-демократ Євген Віндман, який народився у Києві, зберіг своє місце в Палаті представників від сьомого округу Вірджинії. Він переміг республіканця Дугласа Олліванта, набравши близько 60% голосів.

"Для мене служити жителям Вірджинії – найбільша честь у житті. Я надзвичайно пишаюся тим, що знову здобув вашу довіру, аби продовжити боротися за вас у Конгресі", – написав Віндман у мережі X, подякувавши волонтерам, прихильникам і виборцям.

Його брат-близнюк Александр Віндман також балотувався на виборах 2026 року – до Сенату від Флориди, однак програв праймеріз Демократичної партії.

Ще одна відома прихильниця України, демократка Марсі Каптур, зберегла своє місце в Палаті представників від дев'ятого округу Огайо. Вона перемогла республіканця Дерека Мерріна, набравши 52,7% голосів проти 47,3%.

Каптур є співголовою Групи підтримки України в Конгресі.

Вона була обраною до Конгресу у 1982 року і вважається жінкою із найдовшим стажем роботи в історії Палати представників США. У січні вона розпочне свій 23-й термін у Конгресі США.

Конгрес залишає низка впливових прихильників України

Водночас вибори 2026 року знаменують завершення роботи в Конгресі низки законодавців, які підтримували Україну та виступали за продовження американської допомоги.

Серед конгресменів-республіканців це, зокрема, конгресмен Дон Бейкон від Небраски та колишній голова Комітету із закордонних справ Палати представників Майкл Маккол від Техасу. Обидва не балотувалися на новий термін.

Сенатор-республіканець Том Тілліс від Північної Кароліни також вирішив не переобиратися. Його місце у Сенаті за результатами виборів здобув демократ Рой Купер, колишній губернатор штату.

Не балотувався на новий термін і сенатор-республіканець Мітч Макконнелл, який протягом багатьох років був одним із найвпливовіших представників Республіканської партії в Сенаті та підтримував допомогу Україні.

Серед демократів Конгресу посади залишають колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі та колишній лідер демократичної більшості Стені Гоєр.

У Сенаті завершують свою каденцію сенаторки-демократки Джин Шагін і Тіна Сміт, а також сенатор-демократ Гері Пітерс. Усі вони підтримували Україну.

Тож у січні 2027 року Конгрес отримає не лише новий партійний баланс, а й частково оновлений склад законодавців, які ймовірно формуватимуть нову американську політику щодо України.



