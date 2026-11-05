Російський дизель може не дістатися США: два танкери змінили маршрути

Два з трьох танкерів із російським дизельним паливом, які прямували до США, змінили маршрути. Один із них увійшов до Середземного моря, інший узяв курс на Бразилію. Таким чином, під питанням опинилося постачання російського пального до американських портів у межах домовленості президентів Дональда Трампа та Владіміра Путіна.

Це підтверджують дані сайту TankerMap.

Зокрема, танкер Talisman, який перевозить 324 тисячі барелів дизельного пального, станом на 5 листопада перебував біля узбережжя Тунісу. Першочергово судно мало прибути на східне узбережжя США 9 листопада, але після проходження Ла-Маншу 29 жовтня воно змінило напрямок і попрямувало до Середземного моря через Гібралтарську протоку.

За даними аналітичної компанії Kpler, наразі танкер не вказує конкретного порту призначення.

Інше судно, Leruo, 5 листопада прямувало на південний захід через Атлантичний океан, вказуючи Бразилію як пункт призначення.

Третій танкер – Agioi Fanendes – поки що продовжує рух у напрямку Нью-Йорка. За даними Kpler, його прибуття до США очікується в суботу.

Видання Financial Times звертає увагу на ще один - четвертий - танкер Beast, який завантажив російський дизель у порту Приморськ 27 жовтня, і пунктом призначення вказав "Атлантика". Журналісти припускають, що його ймовірним кінцевим пунктом може бути східне узбережжя США, однак наразі судно перебуває біля берегів Європи.

У Москві заперечують зміну планів

Посланець Кремля Кирило Дмитрієв назвав повідомлення про зміну маршрутів танкерів неправдивими.

"Фейк. Танкері, призначені для США, продовжують рух за маршрутом", – написав він у соцмережі X, коментуючи публікацію Financial Times.

Тоді як речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що деталі постачань є комерційною інформацією, яку не можуть оприлюднювати.

"Знаєте, що завантаження вже здійснено. Це комерційні завантаження, тому, природно, деталі не можуть бути оприлюднені. Все дизельне паливо знайде своїх покупців", – сказав він у розмові з журналістами 5-го листопада.

Домовленість Трампа і Путіна

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що домовився із президентом Росії Владіміром Путіним про постачання дизельного пального на американський та світовий ринки.

У вересні президент США послабив санкційні обмеження щодо російської нафти в межах домовленості з Путіним про постачання дизелю до США.

Ця домовленість викликала критику в американському Конгресі, в Україні та європейських країнах.

Група сенаторів від обох партій надіслали листа низці найбільших банків та портів у США, в якому вимагають зберегти для потенційних розслідувань всі наявні документи, листування та записи, що стосуються потенційного імпорту російського дизелю до США.

Законодавці посилаються на закон у США, який забороняє імпорт російської нафти, включно з дизелем, і що "будь-які дії, пов'язані з видачею ліцензій, що суттєво змінюють зовнішню політику США щодо Росії" заборонені цим законом.

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