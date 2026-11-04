Історичні результати виборів у США: вперше до Сенату обрано мусульманина, представницю корінного населення, представника ЛГБТ

Серед результатів на проміжних виборах у США були історичні перемоги: зокрема, було обрано першого сенатора-мусульманина, а також першу темношкіру жінку на посаду губернаторки одного із 50-ти штатів.

Демократка Кейша Ленс Боттомс, колишня мерка Атланти, стане не лише першою темношкірою жінкою-губернатором у країні, а й загалом першою жінкою, яка очолить свій штат.

Ще у двох штатах вперше з'являться темношкірі губернатори: у Флориді було обрано республіканця Байрона Дональдса, а у Вісконсині - демократа Девіда Кроулі.

Демократ Абдул Ель-Саєд стане першим мусульманином у Сенаті США, він обраний від штату Мічиган.

Також у країні вперше з'явиться губернаторка - представниця корінного населення: у штаті Нью-Мексико перемогу здобула демократка Деб Гааланд. Гааланд вже увійшла в історію як одна з перших жінок із корінного населення, обраних до Палати представників США у 2018 році, а також стала першим представником корінного народу, яка очолила міністерство, в уряді за часів адміністрації колишнього президента Джо Байдена.

У Сенаті США з'явиться перша жінка-сенатор із корінного населення - демократка Пеггі Фланаган, обрана від штату Міннесота.

Демократ Кріс Паппас стане першим сенатором США, який відкрито заявляє про свою гомосексуальну орієнтацію. Його було обрано у вівторок від штату Нью-Гемпшир.

Серед інших історичних подій на рівні штатів - обрання демократки Джини Інохоси першою губернаторкою латиноамериканського походження в Техасі, а також перемога демократа Ксав'єра Бесерри в Каліфорнії, який став першим губернатором латиноамериканського походження, обраним на цю посаду в цьому штаті з 1875 року.

Виборці в Теннессі обрали губернаторкою республіканку Маршу Блекберн, а в Міннесоті - демократку Емі Клобучар. Обидві вони стануть першими жінками-губернаторами в історії своїх штатів.

Марсі Каптур, яка представляє Огайо в Палаті представників, здобула свій 23-й термін у Конгресі. Вона була обраною до Конгресу у 1982 року і вважається жінкою із найдовшим стажем роботи в історії Палати представників США.

Новий склад Конгресу розпочне роботу 3 січня 2027 року. Повноваження нових губернаторів почнуться також у січні, але конкретний день залежить від законодавства окремих штатів.