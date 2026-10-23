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Зеленський каже, що узгодив з Віткоффом і Кушнером тристоронню робочу зустріч у листопаді

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Осло, Норвегія, 20 жовтня 2026.
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Осло, Норвегія, 20 жовтня 2026.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у наступні тижні заплановано перемовини між представниками України, Росії і США. Про це він сказав під час свого віртуального виступу 23 жовтня в американському аналітичному центрі Hudson Institute.

Зеленський сказав, що нині говорив із представниками президента Дональда Трампа - Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером - про результати зустрічі Віткоффа і Зеленського в Осло і зустрічі Віткоффа і Кушнера із президентом РФ Владіміром Путіним до Санкт-Петербурга.

Пряма мова: "Ми погодились провести тристоронню зустріч між Україною, США та Росією на рівні команд, і ми сподіваємось, що вона відбудеться. План полягає у тому, щоб зустрітись у першій половині листопада, якомога швидше, звісно, але ми готові зустрітись у будь-який день, хоч завтра. Але це залежить від росіян. Ми очікували на тристоронню зустріч у цьому жовтні також, але вона не сталась, бо росіяни вигадали ще одну причину не зустрічатись, і зараз ми всі маємо зосередитись на тому, щоб ці зустрічі відбувались. Звісно, разом, звісно, з Америкою, звісно, з Європою та всіма нашими партнерами".

Європейці кажуть, що представник ЄС може бути представлений на зустрічі. "Наразі очікується, що Комісія та Рада (Європи - ред.) будуть спільно представлені на зустрічах", - сказала речниця Єврокомісії Аріанна Подеста у п'ятницю.

Речник Кремля Пєсков, відповідаючи на питання про перемовини сказав, що наступний раунд буде тристороннім, але "нічого не можна виключати апріорі".

Раніше: Після зустрічі американської делегації з Путіним 21 жовтня представник американського уряду повідомив Голосу Америки, що Віткофф і Кушнер запропонували тристоронню зустріч на технічному рівні між США, Росією та Україною і що українці та росіяни погодились на це.

Також 21 жовтня Кушнер заявив про "обнадійливий прогрес" у переговорному процесі за останні кілька днів. Віткофф закликав Путіна розглянути можливість відновлення мирних переговорів з Україною за посередництва США та ознайомитися з новими пропозиціями про завершення війни.

Після переговорів Віткоффа і Путіна помічник російського президента Юрій Ушаков заявив: "Він (Віткофф) згадав про деякі нові аспекти в підходах європейців і Києва... але, по суті, нічого вагомого в них не було". Ушаков повідомив, що Путін "в принципі" готовий відновити тристоронні перемовини після 10 листопада. Він також сказав, що переговори можуть пройти в Абу-Дабі.

Постійний представник США при НАТО Метью Вітакер 22 жовтня заявив, що президент США Дональд Трамп продовжує працювати над припиненням війни Росії проти України, однак у переговорному процесі сторони наближаються до врегулювання "болісно повільно".

Представник США при НАТО Вітакер назвав пріоритети США в переговорах щодо України
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Представник США при НАТО Вітакер назвав пріоритети США в переговорах щодо України
by Голос Америки Українською

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