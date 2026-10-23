Зеленський каже, що узгодив з Віткоффом і Кушнером тристоронню робочу зустріч у листопаді

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у наступні тижні заплановано перемовини між представниками України, Росії і США. Про це він сказав під час свого віртуального виступу 23 жовтня в американському аналітичному центрі Hudson Institute.

Зеленський сказав, що нині говорив із представниками президента Дональда Трампа - Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером - про результати зустрічі Віткоффа і Зеленського в Осло і зустрічі Віткоффа і Кушнера із президентом РФ Владіміром Путіним до Санкт-Петербурга.

Пряма мова: " Ми погодились провести тристоронню зустріч між Україною, США та Росією на рівні команд, і ми сподіваємось, що вона відбудеться. План полягає у тому, щоб зустрітись у першій половині листопада, якомога швидше, звісно, але ми готові зустрітись у будь-який день, хоч завтра. Але це залежить від росіян. Ми очікували на тристоронню зустріч у цьому жовтні також, але вона не сталась, бо росіяни вигадали ще одну причину не зустрічатись, і зараз ми всі маємо зосередитись на тому, щоб ці зустрічі відбувались. Звісно, разом, звісно, з Америкою, звісно, з Європою та всіма нашими партнерами".

Європейці кажуть, що представник ЄС може бути представлений на зустрічі. "Наразі очікується, що Комісія та Рада (Європи - ред.) будуть спільно представлені на зустрічах", - сказала речниця Єврокомісії Аріанна Подеста у п'ятницю.



Речник Кремля Пєсков, відповідаючи на питання про перемовини сказав, що наступний раунд буде тристороннім, але "нічого не можна виключати апріорі".

Раніше: Після зустрічі американської делегації з Путіним 21 жовтня представник американського уряду повідомив Голосу Америки, що Віткофф і Кушнер запропонували тристоронню зустріч на технічному рівні між США, Росією та Україною і що українці та росіяни погодились на це.

Також 21 жовтня Кушнер заявив про "обнадійливий прогрес" у переговорному процесі за останні кілька днів. Віткофф закликав Путіна розглянути можливість відновлення мирних переговорів з Україною за посередництва США та ознайомитися з новими пропозиціями про завершення війни.

Після переговорів Віткоффа і Путіна помічник російського президента Юрій Ушаков заявив: "Він (Віткофф) згадав про деякі нові аспекти в підходах європейців і Києва... але, по суті, нічого вагомого в них не було". Ушаков повідомив, що Путін "в принципі" готовий відновити тристоронні перемовини після 10 листопада. Він також сказав, що переговори можуть пройти в Абу-Дабі.

Постійний представник США при НАТО Метью Вітакер 22 жовтня заявив, що президент США Дональд Трамп продовжує працювати над припиненням війни Росії проти України, однак у переговорному процесі сторони наближаються до врегулювання "болісно повільно".