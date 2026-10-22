Представник США в НАТО: переговори про припинення війни просуваються "болісно повільно"

Постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент США Дональд Трамп продовжує працювати над припиненням війни Росії проти України, однак переговорний процес просувається повільніше, ніж хотілося б.

Про це він сказав 22 жовтня в інтерв'ю каналу FoxNews.

Першочерговим завданням Вітакер назвав зупинити загибель людей, досягти припинення вогню, а потім домовитися про остаточне врегулювання та мирну угоду.

"Президент Трамп визначив, що гине надто багато людей, надто багато жертв. ... Масштаби руйнувань катастрофічні", — сказав Вітакер.

Він додав, що навіть короткочасне припинення бойових дій — на день, тиждень чи місяць — було б позитивним кроком, а постійне припинення війни стало б значним досягненням.

Вітакер додав, що у переговорному процесі сторони наближаються до врегулювання, хоча "болісно повільно".

"Гадаю, ми наближаємося до мети, хоча, безумовно, цей процес просувається болісно повільно", - сказав представник США при НАТО.

Президент України Володимир Зеленський розмістив у дописі на Х свою цитату з подкасту The Diary of a CEO. "Коли президент Трамп говорить, що ми мусимо знайти компроміс, ми з цим живемо. Припинення вогню та перемовини - величезний компроміс", - написав Зеленський.

"Тому ми кажемо - припинення вогню - єдиний крок, бо людський гнів не відходить. Потрібен час та справедливість. Саме тому це величезний компроміс", - додав він.

Як повідомляв Голос Америки, 21 жовтня спеціальний посланець США Стів Віткофф відвідав Норвегію та Росію, де продовжував переговори щодо припинення війни з представниками України, Європи, НАТО та Росії.





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