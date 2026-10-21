Кушнер заявив про "реальну можливість залишити війну в минулому"

Джаред Кушнер, який бере участь у команді спецпредставника США у переговорах щодо мирного врегулювання між Україною та Росією, заявив про "обнадійливий прогрес" у переговорному процесі за останні кілька днів.

Про це він написав у мережі Х 21 жовтня.

"В останні кілька днів спостерігається обнадійливий прогрес. Спецпосланець Стів Віткофф і я вдячні президенту США Дональду Трампу за його лідерство, а також нашим українським, європейським і російським партнерам — за конструктивну взаємодію", - написав Кушнер, який долучався до переговорів Віткоффа з Путіним у Санкт-Петербурзі дистанційно телефоном.

За словами Кушнера, у сторін зараз є "реальна можливість залишити цю війну в минулому й закласти фундамент для тривалого миру, безпеки та процвітання". Втім попереду, додав Джаред Кушнер, ще багато складної роботи.

Спеціальний посланець Стів Віткофф написав у Х, що переговори триватимуть у тристоронньому форматі.

"Ці обговорення були конструктивними; вони триватимуть у форматі тристоронніх переговорів між Сполученими Штатами, Росією та Україною на робочому рівні", - написав він у мережі Х після зустрічі з Путіним.

Напередодні посадовець США на запит Голосу Америки щодо переговорів про мирне врегулювання заявив: "Хоча залишається важлива робота, обговорення в Осло та Санкт-Петербурзі відображають позитивний та конструктивний дух, потужну співпрацю між сторонами та спільну рішучість досягти всеосяжного та тривалого миру".

У Кремлі американські посланці запропонували провести тристоронню зустріч на робочому рівні між США, Росією та Україною. "Це прийняли українці в Осло вчора і росіяни в Санкт-Петербурзі сьогодні", - сказав посадовець США.

Серед питань, які обговорювались на зустрічі - повоєнний план "економіки та добробуту, європейська безпекова архітектура та плани майбутньої тристоронньої зустрічі", заявив урядовець США.

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