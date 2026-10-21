НАТО шукає способи протидіяти атакам дронів у Чорному морі

НАТО направить у Чорне море додаткові морські патрульні літаки, радіолокаційні системи, безпілотники та розвідувальний персонал. Про заходи посилення безпеки в Чорноморському регіоні альянс заявив після низки атак дронів на цивільні судна поблизу узбережжя Болгарії та Румунії.

Альянс також планує залучити фахівців для проведення криміналістичного аналізу вибухових речовин.

Про це 20 жовтня заявила речниця НАТО Еллісон Гарт після засідання союзників, присвяченого безпеці в Чорному морі.

"НАТО вже посилило свою присутність уздовж східного флангу, зокрема шляхом розгортання засобів для боротьби з дронами. Альянс спрямує в регіон додаткові ресурси, зокрема для підтримки спостереження, розвідки та проведення експертно-криміналістичних досліджень", — сказала речниця альянсу.

За словами військового речника НАТО, полковника Сухопутних сил США Мартіна О’Доннелла, союзники вже направили або планують направити до регіону додаткові морські патрулі:

"Союзники вже направили або направлять у Чорне море додаткові морські патрульні літаки, радіолокаційні системи, групи з аналізу вибухових речовин, розвідувальний персонал, безпілотники та інші засоби", - цитує військового речника НАТО О’Доннелла видання The Guardian.

Загрози для цивільного судноплавства

Посилення заходів безпеки з боку НАТО відбувається після низки атак на комерційні судна біля чорноморського узбережжя Болгарії та Румунії.

Минулого тижня два танкери-хімовози зазнали ударів дронів поблизу Румунії. Обидва судна стояли на якорі неподалік від Сулінського каналу, що з'єднує Дунай із Чорним морем і є важливим маршрутом для експорту української продукції.

17 жовтня Румунія підняла в повітря винищувачі для перехоплення двох імовірних російських дронів в її повітряному просторі. Міністр оборони країни тоді заявив, що дрони могли належати до нового покоління російських безпілотників, здатних розвивати швидкість, характерну для реактивної авіації.

"Ті, що з'явилися минулої ночі, летіли зі швидкістю 450 км/год; це дає підстави припускати, що йдеться про російські дрони "Герань-4", оснащені турбогвинтовими двигунами. Ми вперше збиваємо безпілотники такого типу", — зазначив оборонний міністр Румунії Раду Міруце.

Загалом за останні два тижні біля узбережжя Румунії та Болгарії постраждали щонайменше п'ять вантажних суден. Повідомляється принаймні про 23 моряки, які загинули або зникли безвісти. Більшість інцидентів сталися за межами територіальних вод країн НАТО.

Британська газета The Guardian у статті називає чорноморські маршрути для моряків "одними з найнебезпечніших у світі".

Видання також повідомляє, що лондонський ринок морського страхування запровадив новий статус підвищеного ризику для судноплавства в Чорному морі. Він поширюється на всю акваторію, за винятком територіальних вод Румунії, Болгарії та Туреччини.

Як раніше повідомляв Голос Америки, міністр оборони Болгарії припускав, що дрони, які атакували кілька суден біля болгарського узбережжя, могли бути російськими. Болгарія звернулася до НАТО з проханням допомогти розслідувати інциденти та посилити захист морського узбережжя.

НАТО зміцнює оборону в Чорному морі

Відповідальність за нещодавні атаки в морі офіційно НАТО не поклало на жодну країну, однак у причетності до них деякі уряди підозрюють Росію.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 20 жовтня обговорив безпекову ситуацію в Чорному морі з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

За словами речниці Альянсу Еллісон Гарт, сторони обговорили поточну ситуацію в регіоні, а також роль Туреччини у стримуванні та обороні НАТО.

У самому НАТО тим часом повідомляють про активну роботу над удосконаленням засобів із виявлення та знищення безпілотників.

21 жовтня місія США при НАТО повідомила, що під час військової операції Skyfall II, яка відбулася 5–6 жовтня на полігоні Графенвер у Баварії, американські підрозділи армійської авіації та протиповітряної оборони випробовували нові підходи до протидії безпілотникам.

Навчання передбачали відпрацювання обміну інформацією про цілі між наземними засобами ППО та авіацією, що дає змогу швидше виявляти, супроводжувати й уражати ворожі дрони.

"Нові загрози вимагають нових методів боротьби", — пише місія США при НАТО в мережі X, наголосивши на необхідності прискорювати розробку військових технологій нового покоління.

Наприкінці вересня представник США при НАТО Метью Вітакер також наголошував на необхідності вдосконалення протиповітряної оборони Альянсу після проникнення російських дронів у повітряний простір Польщі.

"Ми сприятимемо впровадженню інновацій та модернізації в межах Альянсу ... і зробимо все можливе, щоб наші збройні сили були готові до загроз, які постійно еволюціонують і змінюються, — заявив тоді Вітакер.

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