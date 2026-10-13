Нові атаки на цивільні судна біля Болгарії. НАТО заявило, що коригуватиме оборону

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив у вівторок, що альянс коригуватиме свою оборону та стратегію стримування "за потреби".

Так очільник альянсу прокоментував новий інцидент біля чорноморського узбережжя Болгарії, коли дрони атакували два міжнародні судна, одне з яких затонуло.

"НАТО й надалі тісно співпрацюватиме з нашими союзниками в Чорноморському регіоні. Ми вже посилили нашу присутність на східному фланзі й продовжуватимемо стежити за безпековою ситуацією, коригуючи наші заходи стримування та оборони за потреби", — написав Рютте у мережі Х 13 жовтня, анонсуючи розмову із прем’єр-міністром Болгарії.

13 жовня у Чорному морі два цивільні судна зазнали дронних ударів неподалік узбережжя Болгарії, про це у мережі Х повідомив прем’єр-міністр країни Румен Радев. Одне з цих суден Chelsea 3, за його словами, належить українському власнику, його атакували три безпілотники, екіпаж евакуйовано.

"Усіх 15 членів екіпажу — сімох громадян України та вісьмох громадян Азербайджану — було безпечно доправлено до порту Варна. П’ятеро з них отримують медичну допомогу", - сказав він.

Інше судно зазнало удару і затонуло, лише одну людину вдалося врятувати, написав прем'єр. За даними видання AFP, 11 моряків вважаються зниклими безвісти.

Прем'єр Радев назвав атаки на судна біля берегів Болгарії "абсолютно неприйнятними", але не зміг сказати, чиї дрони атакували судна.

"Болгарія продовжує шукати підтримки для проведення розслідування цих нападів, щоб встановити країни походження дронів. ... У нас немає чітких і беззаперечних доказів, які дозволили б покласти відповідальність на ту чи іншу сторону", - написав у мережі Х глава уряду Болгарії.

При цьому він додав, що планує викликати посла Росії у Болгарії, оскільки "логіка підказує, що такий розвиток подій вигідний РФ".

Міністр оборони Болгарії Димитар Стоянов заявив, що було б "нелогічно, якби українці завдавали ударів по власних кораблях".

"За таких обставин ми припускаємо, що ці безпілотники — російські", — сказав він, ставши першим посадовцем уряду, який прямо вказав на Росію.

Україна прямо звинуватила Росію в атаках на судна в Чорному морі.

"Чергова атака Росії на комерційні судна поблизу територіальних вод Болгарії, внаслідок якої постраждали громадяни України та Азербайджану, вкотре демонструє свідоме нехтування Москвою життям цивільних осіб і безпекою судноплавства в Чорному морі", - написав у мережі Х глава МЗС України Андрій Сибіга і закликав партнерів посилити тиск на Росію, розширити санкції та захистити свободу судноплавства.

"Винні мають бути притягнуті до відповідальності", - написала у мережі X президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Чорне море стало ще одним фронтом ескалації російської війни в Україні. Це неприпустимо. Я рішуче засуджую атаки безпілотників на торговельні судна поблизу узбережжя Болгарії. Це створює серйозну небезпеку для життя екіпажу та загрожує безпеці в Чорному морі", - зазначила вона.

Том Берендсен, міністр закордонних справ Нідерландів, назвав інцидент "черговою ескалацією загарбницької війни Росії проти України":

"Атаки дронів на судна в Чорному морі, у безпосередній близькості до територіальних вод Болгарії, є неприйнятними. Після атак, що відбулися минулого тижня, це є черговою ескалацією загарбницької війни Росії проти України. Ми солідарні з Болгарією та продовжуємо підтримувати Україну", - написав у Х глава МЗС Нідерландів.

Напередодні під час виступу на Варшавському форумі безпеки Головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі, генерал Алексус Гринкевич попередив, що у випадку, якщо хтось матиме необачність атакувати територію НАТО, сили альянсу знищать "усіх та все", хто залучений до нападу.

"Моя теорія перемоги проста: ми заблокуємо початкову атаку. Якщо вона триватиме, ми послабимо її та не дамо ворогу просунутися вперед. І якщо буде потреба, ми розгромимо ворожі сили та оперативно-бойову систему, розгорнуту проти нас", - заявив генерал НАТО.

6 жовтня після кількох дронних нападів на два судна в економічній зоні Болгарії, ООН, ЄС та країни НАТО висловили занепокоєння через напади на цивільні судна у Чорному морі. Влада Болгарії тоді також заявила, що достеменно не знає, з якої країни прилетіли дрони.



