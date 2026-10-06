Союзники по НАТО запевняють Болгарію в солідарності після атаки дронів на судна в Чорному морі

ООН, ЄС та країни-союзники по НАТО висловили занепокоєння через напади на цивільні судна у Чорному морі. Урядовці наголошують - Чорне море є важливим не лише для регіону, але і для продовольчої безпеки всього світу.

"Ці напади порушують міжнародне право і наражають екіпаж на небезпеку", - заявив Александер Де Кроо, керівник Програми розвитку ООН (ПРООН), заступник генерального секретаря ООН.

Він додав, що напади на зернові судна в Чорному морі - "тенденція, що непокоїть", адже Чорне море - життєво важливий маршрут світових продовольчих поставок, написав він у Х.

Двоє невеликих суден було атаковано в Чорному морі в економічній зоні Болгарії в ніч на 6 жовтня. Одне з суден затонуло, а місцезнаходження його команди встановити не вдалося. Всі 18 членів команди іншого судна було евакуйовано, але саме судно постраждало від пожежі.

Хто провів атаку, поки не встановлено. Влада Болгарії заявляє, що достеменно невідомо, чи дрони були з Росії, чи з України. Влада Румунії не прокоментувала інцидент.

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан закликала захищати цивільні кораблі та їхні команди, і гарантувати безпеку мореплавства у Чорному морі.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна засудив напади і наголосив на тому, що вони є міжнародними. "Вчора турецьке вантажне судно з зерном, з членами команди з Азербайджану та Індії на борту, зазнало удару. Трагічно, капітан корабля втратив життя".

Цакхна закликав міжнародну спільноту "посилювати тиск на Росію, доки такі ворожі дії не припиняться", а також притягнути Росію до відповідальності "за свої дії і руйнування, які вона продовжує завдавати в Чорному морі".

Лише за один день до нападів на два судна в болгарській економічній зоні, 5 жовтня, через атаку дронів затонув турецький корабель, який віз зерно з українського порту. Двоє членів команди загинуло, а 11 було евакуйовано.

Україна звинувачує Росію в дроновій атаці на корабель. В ЄС повідомили, що розслідування обставин атаки ще триває.

"Ми повністю солідарні з нашими країнами-членами та Східним флангом", - наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Росія поширює тероризм і прирікає на голод мільйони по всьому світові", - написала у дописі на Х Байба Браже, міністерка закордонних справ Латвії.

Політики в регіоні зазначають - війна Росії в Україні вийшла за межі цих двох країн і підвищує небезпеку в Чорному морі.

Зокрема, міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будріс написав у дописі на Х: "Російська загабрницька війна перекидається по всьому Чорному морю. Цивільні комерційні судна не повинні бути військовими цілями". Міністр також висловив глибоке співчуття через втрачені людські життя і запевнив союзників по НАТО, Румунію, Болгарію та Туреччину, в солідарності.

Держcекретар США Марко Рубіо цього тижня перебуває з візитом у Європі, відвідує союзників по НАТО, Ісландію, Грецію та Португалію. Під час візиту до Ісландії, Рубіо підтримав співпрацю з країною в рамках НАТО.



