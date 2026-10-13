США продовжують постачати зброю для України - посол США при НАТО

Механізм постачання американської зброї Україні через закупівлі європейських союзників по НАТО (PURL) продовжує діяти.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, коментуючи повідомлення у ЗМІ, що адміністрація президента США може зупинити поставки зброї та обмін розвідувальними даними, якщо Україна не припинить удари по російських НПЗ.

"Не думаю, що це відповідає тому, що мені відомо на сьогодні: Сполучені Штати продовжують продавати наше обладнання та боєприпаси європейським союзникам і Канаді, які потім передають їх Україні", — заявив Вітакер в інтерв’ю агентству AFP на полях Варшавського безпекового форуму.

Він додав, що не знає про жодні зміни в цій програмі.

Видання Financial Times у статті від 12 жовтня повідомило, що адміністрація президента США тисне на європейські столиці та Київ, щоб змусити Україну припинити глибокі удари по російській енергетичній інфраструктурі. З посиланням на "посадовців, які отримали дзвінки від представників США в суботу й неділю" видання пише, що Вашингтон погрожує припинити обмін розвідданими з Україною та зупинити систему закупівель PURL, яка дозволяє союзникам по НАТО закуповувати американське озброєння для України.

Президент США Дональд Трамп 13 жовтня повідомив, що обмін розвідданими з Україною триває.

11 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про "енергетичне перемир’я" між Україною та Росією. Київ та Москва не підтвердили домовленості про це. Кремль заявив, що "контакти тривають". Україна підтримала ідею, але за умови, якщо Росія припинитить атаки по енергетичних об'єктах України.

Системи ППО залишаються дефіцитом

Вітакер визнав, що постачання озброєння за програмою PURL наразі не повністю задовольняє потреби України, зокрема, через високий попит на системи протиповітряної оборони.

"Доступність, імовірно, не така висока, як нам хотілося б", — сказав він.

За словами посла, США та їхні союзники працюють над розв’язанням цієї проблеми, зокрема, шукають наявні запаси озброєння та нарощують виробництво, як у Європі, так і у США.

Вітакер назвав нинішні труднощі короткостроковим викликом і наголосив на необхідності діяти швидко.

"Очевидно, Україна наближається до зими, під час якої, якщо не буде досягнуто домовленості про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, її системи електропостачання та опалення можуть зазнати серйозного навантаження", — сказав посол.

За словами посадовця, Вашингтон співпрацює із союзниками, які мають системи ППО, щоб якнайшвидше доправити їх в Україну.

США переглядають військову присутність у Європі

Вітакер також прокоментував очікування європейських союзників щодо продовження американської військової присутності на континенті.

Посол Вітакер сказав, що США прагнуть уникнути прогалин у системі європейської безпеки, водночас він нагадав, що США просувають концепцію НАТО 3.0, яка передбачає, що Європа має взяти на себе провідну роль у забезпеченні власної оборони.

Він позитивно оцінив збільшення витрат на оборону у європейських країн. Минулого року союзники погодилися на вимогу Дональда Трампа збільшити безпекові витрати до 5% ВВП до 2035 року.

"Ми дуже задоволені тим, як Європа активізувалася", — сказав Вітакер. - "Чи це ідеально? Очевидно, ні! Чи є союзники, які могли б робити більше? Так. Але є багато союзників, які вже роблять багато".

За його словами, результати перегляду військової присутності США в Європі мають представити міністру оборони США Піту Геґсету наступного місяця. Коли саме їх оприлюднять, поки невідомо.

Дивіться також:



