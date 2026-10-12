Командувач НАТО в Європі: будь-який напад на союзників альянсу "приречений на провал"

Головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі, американський генерал Алексус Гринкевич попередив Росію, що у випадку, якщо хтось матиме необачність атакувати територію НАТО, сили альянсу знищать "усіх та все", хто залучений до нападу.

Під час виступу на Варшавському безпековому форумі, він вкотре наголосив, що НАТО є оборонним альянсом.

Командувач об'єднаних сил альянсу окреслив триступеневий підхід НАТО до протидії противнику: блокування, послаблення та розгром його сил, щоб зробити будь-який напад "приреченим на провал".

Генерал Гринкевич у промові прямо не назвав Росію, однак говорив про країну, яка може напасти на країни НАТО.

"Якщо хтось настільки нерозсудливий, щоб напасти на нас, ми воюватимемо. Коротко кажучи, ми зробимо все, щоб будь-який напад на будь-якого союзника був приречений на провал", — заявив головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО.

Гринкевич пояснив, що вирішив публічно говорити про плани НАТО, оскільки нещодавні диверсії та підпали на території ЄС викликали занепокоєння серед громадян в країнах альянсу.

"Я хочу запевнити мільярд громадян нашого альянсу, що ми контролюємо ситуацію. Ми знаємо, що потрібно робити. Ми знаємо, як це робити", — сказав він.

Генерал додав, що хоче надіслати чіткий сигнал усім, хто розглядає можливість завдати шкоди країнам НАТО.

"Якщо противник вирішить продовжити наступ або задіяти резерви, ми зруйнуємо його бойову систему, спрямовану проти нас", — сказав генерал Гринкевич. - "Це стосується не лише самих сил, що атакують, але всіх і все, що їх підтримує, забезпечує їхнє функціонування та здійснює управління ними".

У Стратегічній концепції НАТО на 2022 рік Росію визначено як найбільшу загрозу безпеці альянсу.

Напередодні, 9 жовтня, президент США оголосив про домовленість із президентом Росії щодо постачання російського дизельного пального на американський та світовий ринки. Дональд Трамп також розкритикував президента України Володимира Зеленського.

Низка урядів Європи, зокрема, Німеччина та Єврокомісія, вже заявили, що не підтримують угоду з Росією, натомість виступають за посилення санкцій проти Москви.

Європейські уряди звинувачують Росію в кампанії диверсій в країнах ЄС, у вторгненнях дронів та кібератаках.

Раніше цього місяця президент Росії Путін заявляв, що Росія не планує нападати на жодну європейську країну та прагне мирного співіснування. Однак європейські лідери вказують, що подібні заяви російський лідер робив і перед повномасштабним вторгненням в Україну.

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