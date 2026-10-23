Зеленський: обмеження швидкості Starlink і Starshield для України все ще існують

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна все ще має обмеження швидкості супутникового зв'язку Starlink і Starshield. Про це він сказав під час свого віртуального виступу 23 жовтня в американському аналітичному центрі Hudson Institute.

Пряма мова: " Ліміти на швидкість Starlink і Starshield все ще існують, швидкість не було відновлено. І допомога й постачання ракет-перехоплювачів, щоб захистити нас від російських балістичних ракет, все ще затримані. Ми чекаємо на перехоплювачі, про які уже було домовлено, але вони все ще не надходять. Сподіваюсь, все у дорозі. І це реальна проблема для нас, тому що російські атаки відбуваються майже щодня".

Президент США Дональд Трамп 22 жовтня заявив журналістам, що керівник SpaceX Ілон Маск відновив для України доступ до супутникової системи Starlink. При цьому він не уточнив деталей своєї розмови із Маском: "Я не хочу це коментувати, чи дзвонив я, чи хтось інший - хіба це має якесь значення? Зрештою, головне те, що він повернув усе на місце".

Голос Америки звернувся до Білого дому із проханням прояснити ситуацію довкола Starlink і Starshield для України.

Раніше: 21 жовтня держсекретар США Марко Рубіо заперечив роль рішення президента Трампа у можливих збоях доступу України до супутникової мережі компанії SpaceX. Сам Маск минулого тижня заявив, що уряд США контролює доступ до технологій Starshield, тож "будь-які обмеження на швидкість, або використання вирішуються військовими США і, зрештою, президентом США".

Що кажуть у Конгресі: Американські законодавці закликали розслідувати інцидент з доступом України до цих систем, а нині понад двадцять американських законодавців Групи підтримки України (Congressional Ukraine Caucus), підписали лист із закликом дозволити Україні використати супутниковий зв'язок Starlink, щоб завдавати ударів по ракетних пускових системах на території Росії.

Зокрема сенатор-республіканець Том Тілліс у дописі в мережі Х 23 жовтня закликав встановити, хто відповідальний за обмеження доступу України до супутників SpaceX: "Хто б не давав Путіну подарунок більш вразливої України, щонайменше мусить мати хоробрість назвати своє ім'я".

Раніше цього тижня понад двадцять американських законодавців, що входять до Групи підтримки України (Congressional Ukraine Caucus), підписали лист із закликом дозволити Україні використати супутниковий зв'язок Starlink, щоб завдавати ударів по пускових системах на території Росії.

Контекст: Україна неодноразово говорила про критично важливу роль, яку відіграють супутникові технології SpaceX в обороні України. Зокрема 19 жовтня Зеленський заявляв, що Україна продовжує, не отримуючи пояснень, стикатися з обмеженням швидкості роботи сервісів Starlink і Starshield на різних ділянках фронту, що підриває фронтову логістику, українські мідлстрайки та здатність захищатися від "шахедів".