Конгресмени закликають Трампа дозволити Україні використати Starlink для ударів по пускових установках в Росії

Група підтримки України в Конгресі США закликає президента Дональда Трампа допомогти Україні вивести з ладу російські пускові установки. Про це конгресова група повідомила в дописі на Х.

Понад двадцять американських законодавців, що входять до Групи підтримки України (Congressional Ukraine Caucus), підписали лист із закликом дозволити Україні використати супутниковий зв'язок Starlink, щоб завдавати ударів по пускових системах на території Росії. Про це написав у Х конгресмен-республіканець Джо Вілсон. Загалом серед підписантів - сім конгресменів від Республіканської партії і 16 від Демократичної, пише The Hill.

"Україна мусить мати можливість захистити себе, свій народ та Захід! Найкращий шлях - це зруйнувати здатність Росії проводити терористичні напади", - зауважив Вілсон.

Як писав Голос Америки, таку ж пропозицію із президентом України Володимиром Зеленським обговорювали сенатори США під час візиту до Києва раніше цього місяця. Сенатори Роджер Вікер та Кевін Креймер переконані, що президент Трамп може досягти своїх цілей і переконати Україну не бити по російських нафтопереробних заводах, якщо дозволить Києву застосовувати Starshield для ударів по пускових установках в глибині території Росії.

Законодавці США повідомили, що пропонували Зеленському, щоб Україна припинила обстріл російських енергооб'єктів в обмін на розширення доступу до Starshield.

Сенатори говорили про це з Зеленським, сказав Креймер в інтерв'ю програмі Face the Nation 18 жовтня. "Президент Зеленський сприйняв це з ентузіазмом", - додав Креймер. Він пояснив, що розширений доступ до Starshield дасть Україні можливість атакувати пускові установки в глибині території Росії. Креймер повідомив, що український президент просив і про ліцензію на спільне виробництво ракет-перехоплювачів до американських систем ППО Patriot.

Сенатор Вікер закликав Трампа погодитись на домовленість з Україною, щоб допомогти Києву бити по об'єктах на вглибині території Росії і знизити ціни на бензин у США.

"Президент Зеленський погодився не бити по російських нафтових об'єктах в обмін на допомогу в націлюванні, - написав Вікер у мережі Х. - Президенте Трампе, прийміть цю перемогу!"