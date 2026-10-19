У Конгресі США попередили Білий дім про наслідки скасування санкцій Ґрема, обмірковують пропозицію Зеленському

Рішення президента США Дональда Трампа відтермінувати введення нових санкцій проти Росії в рамках закону Ліндсі Ґрема, викликало занепокоєння в американському Конгресі.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон повідомив, що говорив з Білим домом про можливі "ненавмисні наслідки" відмови від введення в дію санкцій, які "Сенат підтримав настільки рішуче кілька тижнів тому".

Сенат проголосував за закон Ґрема про санкції 86 голосами за і 11 проти. "Я сказав Білому дому, що ми мусимо про це поговорити і, гадаю, уважно розглянути ненавмисні наслідки, які можуть з цього постати".

Впливовий сенатор-республіканець Том Тілліс написав у Х про відтермінування санкцій: "Неможливо уявити, що ця адміністрація капітулює перед російським диктатором, який незаконно вторгнувся до України і вбиває невинних цивільних щодня".

Сестра Ґрема, Дарлін, яка замінила його в Сенаті, сказала пресі у суботу, що вона б "обрала продовження тиску на Росію, щоб припинити війну і знизити ціни на бензин, бо я не довіряю Путіну і не довіряю Росії".

Держсекретар США пояснив рішення Трампа відтермінувати введення в дію санкцій тим, що президент хотів би протягом 60 днів проаналізувати вплив санкцій на США та інші країни. Міністр енергетики США Кріс Райт заперечив, що це рішення надає "економічний порятунок" для Росії. Це стимул, "щоб завершити війну. Це не економічний порятунок Росії", - сказав Райт в інтерв'ю програмі This Week в неділю.

У своєму соцмедійному дописі в неділю Трамп заявив, що "не хоче робити нічого, що безглуздо відштовхне Росію від столу перемовин". У дописі Трамп повторив різкі заяви щодо ударів України по російських НПЗ. Трамп звинуватив Зеленського в тому, що той "не хоче завершити цю війну і, можливо, ніколи не хотів".

Сенатори Роджер Вікер та Кевін Креймер кажуть, що президент Трамп може досягти своїх цілей і переконати Україну не бити по російських нафтопереробних заводах, якщо дозволить Києву застосовувати Starshield для ударів по пускових установках в глибині території Росії. Раніше конгресмени повідомили, що пропонували Зеленському, щоб Україна припинила обстріл російських енергооб'єктів в обмін на розширення доступу до Starshield.

Сенатори говорили про це з Зеленським, сказав Креймер в інтерв'ю програмі Face the Nation 18 жовтня. "Президент Зеленський сприйняв це з ентузіазмом", - додав Креймер. Він пояснив, що розширений доступ до Starshield дасть Україні можливість атакувати пускові установки в глибині території Росії. Креймер повідомив, що український президент просив і про ліцензію на спільне виробництво ракет-перехоплювачів до установок "Петріот".

Сенатор Вікер закликав Трампа погодитись на домовленість з Україною, щоб допомогти Києву бити по об'єктах на вглибині території Росії і знизити ціни на бензин у США.

"Президент Зеленський погодився не бити по російських нафтових об'єктах взамін на допомогу в націлюванні", - написав Вікер у мережі Х. "Президенте Трампе, прийміть цю перемогу!" - закликав Вікер.

Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік написав у Х, що матиме нагоду поспілкуватися з Зеленським цього тижня і запевнить Київ у підтримці США і в тому, що питання санкцій, дизелю, Starshield та оборонної допомоги "будуть розглядатися в залі Палати представників і кожне з цих питань Палата представників затвердить переважною більшістю".



