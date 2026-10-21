Рубіо знову заперечив роль президента США в збоях Starlink. Конгресмени наполягають на розслідуванні

Держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що президент США Дональд Трамп "жодним чином не пов'язаний із рішенням Starlink Starshield і пана Маска. Це приватна компанія. Президент не керує цією компанією і не може вказувати компанії щось робити".

Так Рубіо відповів на питання про роль президента у можливих збоях доступу України до супутникової мережі компанії Ілона Маска SpaceX.

Під час спілкування з пресою 21 жовтня в Індії Рубіо вкотре наголосив на важливості розділяти ці два продукти і, зокрема, вказав, що Starshield — це "унікальний оборонний продукт, який продають і яким керують через Міністерство війни США".

Щодо Starlink, Рубіо запевнив: "Можу впевнено сказати, що ні президент Сполучених Штатів, ні хтось інший в нашій системі, ніколи не давав запит на будь-які зміни в системі, і ми про це неодноразово говорили".

Маск минулого тижня заявив, що уряд США контролює доступ до технологій Starshield. "Будь-які обмеження на швидкість, або використання вирішуються військовими США і, зрештою, президентом США", - написав Маск у Х.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox, опублікованому 21 жовтня, заявив, що обмеження на технології Starlink та Starshield для України все ще діють, але запевнив, що Рубіо пообіцяв вирішити це питання.

У Конгресі США продовжують закликати розслідувати інцидент з доступом України до цих систем.

Конгресмен США від Республіканської партії Браян Фіцпатрік закликав провести розслідування щодо обмеження швидкості Starshield. "Якщо це справді було рішення Ілона Маска, це, ймовірно, порушення закону, адже він має повноваження над цивільною комерційною технологією Starlink, але не над Starshield, який є інструментом національної безпеки. Тому жодна цивільна особа не може мати повноваження щодо його застосування". Фіцпатрік заявив, що спілкується зі своїми колегами-законодавцями від обох партій і "існує рішучість" дістатись до правди.

"Ці звинувачення заслуговують на повне конгресове розслідування. Ми встановимо факти, визначимо, хто відповідальний, і домагатимемось підзвітності", - сказав конгресмен у коментарі CNN.

Інший конгресмен-республіканець Дон Бейкон звернув увагу на те, що Ілон Маск звинуватив Пентагон у причетності до можливих збоїв цієї технології, а уряд США звинувачує Маска. "Ми хочемо знати правду", - написав Бейкон у мережі Х.

Сенатор-демократ Адам Шифф закликав Сенат провести повне розслідування і викликати Ілона Маска для свідчень під присягою". "Рішення національної безпеки мають робитись в інтересах нашої національної безпеки, а не на основі особистої примхи нестабільного керівника компанії", - написав Шифф в Х.

"Я вимагаю відповідей", - говорить сенатор-демократ Кріс Кунс у відеозверненні. "Чи то Ілон Маск зірвав Starlink за власною ініціативою, чи після розмови з Трампом, українські цивільні, включаючи дітей, платять ціну. Я вимагаю відповідей", - твітує Шифф.

Про критично важливу роль, яку відіграють Starlink та Starshield в обороні України, співробітників Конгресу поінформував тимчасово повірений США в Україні Денис Сєнік, про це повідомило посольство України у США. Брифінг відбувся на запрошення Групи підтримки України в Конгресі, йдеться в соцмедійному дописі посольства.

Український дипломат також закликав США запровадити санкції проти осіб, причетних до російської системи супутників "Рассвєт", йдеться у повідомленні.

Конгресмени повертаються до сесійної роботи 9 листопада, після тижня проміжних виборів до Конгресу США. Саме тоді Конгрес може розпочати розслідування щодо доступу до Starshield та Starlink для України, заявив Фіцпатрік.



