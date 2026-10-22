Трамп: Маск відновив Україні доступ до Starlink

Президент США Дональд Трамп заявив, що керівник SpaceX Ілон Маск відновив для України доступ до супутникової системи Starlink.

Ввечері 22 жовтня у розмові із журналістами на галявині Білого дому Трамп сказав: "Це була доволі цікава ситуація, тому я не хочу давати жодних коментарів, але... у мене із Ілоном дуже хороші стосунки". Він додав: "Я не хочу це коментувати, чи дзвонив я, чи хтось інший - хіба це має якесь значення? Зрештою, головне те, що він повернув усе на місце".

Як повідомляв Голос Америки, раніше 22 жовтня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Маск "керує приватною корпорацією" і "не бажає опинитися посеред війни між двома державами, не маючи при цьому чітких вказівок від уряду США щодо того, як діяти". Венс сказав, що питання доступу України до Starshield залежить від політики Білого дому і що "головне питання полягає в тому, якою буде політика Америки щодо України та Росії".

21 жовтня держсекретар США Марко Рубіо заперечив роль рішення президента Трампа у можливих збоях доступу України до супутникової мережі компанії SpaceX. Рубіо наголосив, що Трамп "жодним чином не пов'язаний із рішенням Starlink і Starshield і пана Маска" і що "це приватна компанія".

Сам Маск минулого тижня заявив, що уряд США контролює доступ до технологій Starshield, тож "будь-які обмеження на швидкість, або використання вирішуються військовими США і, зрештою, президентом США".

У Конгресі США закликали розслідувати інцидент з доступом України до цих систем, а нині понад двадцять американських законодавців Групи підтримки України (Congressional Ukraine Caucus), підписали лист із закликом дозволити Україні використати супутниковий зв'язок Starlink, щоб завдавати ударів по ракетних пускових системах на території Росії.

Україна неодноразово говорила про критично важливу роль, яку відіграють супутникові технології SpaceX в обороні України. Зокрема 19 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна продовжує, не отримуючи пояснень, стикатися з обмеженням швидкості роботи сервісів Starlink і Starshield на різних ділянках фронту, що підриває фронтову логістику, українські мідлстрайки та здатність захищатися від "шахедів".