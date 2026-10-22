Венс: питання доступу України до Starshield залежить від політики Білого дому

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що питання доступу України до Starshield залежить від політики Білого дому.

Відповідаючи на питання журналістів 22 жовтня про те, хто ухвалює рішення щодо доступу України до супутникового зв'язку Starshield, Венс сказав: "Ілон Маск керує приватною корпорацією. Цілком зрозуміло, що він не бажає опинитися посеред війни між двома державами, не маючи при цьому чітких вказівок від уряду США щодо того, як діяти. Тож, гадаю, річ тут не в Ілоні".

"Насправді головне питання полягає в тому, якою буде політика Америки щодо України та Росії. Як я вже згадував раніше, здається, зараз ведеться робота над відновленням переговорів", - додав віцепрезидент США.

Як повідомляв Голос Америки, 21 жовтня держсекретар США Марко Рубіо заперечив роль рішення президента США Дональда Трампа у можливих збоях доступу України до супутникової мережі компанії SpaceX. Рубіо наголосив, що Трамп "жодним чином не пов'язаний із рішенням Starlink Starshield і пана Маска" і що "це приватна компанія".

При цьому Рубіо наголосив на важливості розділяти ці два продукти і, зокрема, вказав, що Starshield - це "унікальний оборонний продукт, який продають і яким керують через Міністерство війни США".

Сам Маск минулого тижня заявив, що уряд США контролює доступ до технологій Starshield, тож "будь-які обмеження на швидкість, або використання вирішуються військовими США і, зрештою, президентом США".

У Конгресі США закликали розслідувати інцидент з доступом України до цих систем, а нині понад двадцять американських законодавців Групи підтримки України (Congressional Ukraine Caucus), підписали лист із закликом дозволити Україні використати супутниковий зв'язок Starlink, щоб завдавати ударів по пускових системах на території Росії.