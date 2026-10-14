Зеленський у Лондоні обговорює труднощі зі Starlink і обмін розвідданими зі США

Українські труднощі зі зв'язком Starlink та обмін розвідданими між США та Україною президент України Володимир Зеленський обговорює у Лондоні із прем'єр-міністром Британії Енді Бернемом.

"Ми пережили масовані атаки сьогодні, і нам шкода, що ми також мали певні труднощі із Starlink та розвідданими, і я хочу обговорити це з Енді", - сказав український президент перед зустріччю з британським прем'єром.

"Трапляються різні несподіванки, яких не очікуєш у справжньому партнерстві, а ми розраховуємо на партнерство зі Сполученими Штатами. Ми просто хочемо бути максимально відвертими й чіткими та залишатися сильними партнерами", - додав Зеленський, перебуваючи у резиденції британського уряду.

Напередодні президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість із президентом РФ Путіним про закупівлю російського дизелю, сподіваючись таким чином знизити ціни на пальне у світі та США. Трамп також оголосив енергетичне перемир’я між Україною та Росією, хоча пізніше Київ та Москва не підтвердили цієї домовленості.

Президент Трамп закликав Україну не атакувати російську енергетичну інфраструктуру та висловив думку, що в Україні потрібно замінити президента.

За даними ЗМІ, США погрожували припинити обмін розвідданими з Україною та зупинити систему закупівель Purl, за якою європейці купують у США озброєння й передають його Україні. Пізніше Трамп сказав, що США продовжують надавати розвіддані Україні, а в НАТО заявили, що американські поставки зброї продовжуються.

Перебуваючи у Лондоні, Зеленський сказав, що Україна готова до "будь-якого варіанту перемир’я" з Росією.

"Ми готові до будь-якого варіанту перемир’я. Ми неодноразово повторювали і нагадували президенту Трампу і всім націям, що ми були готові від самого початку. Зупиніть цю війну. Сядьте і говоріть. Будь-який діалог краще, аніж атаки", - сказав Зеленський.

Тимчасово повірений у справах України у США Денис Сєнік сказав у коментарі Голосу Америки, що Україна готова припинити атаки на російські НПЗ, якщо Росія припиниться обстрілювати українську енергетичну інфраструктуру.

14 жовтня радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов заявив, що компанія SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів Starlink.

"Обмеження стосується "військового пакету" послуг Starshield і встановлено на швидкість 100 миль на годину. Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій", – написав у мережі телеграм .

Starshield — це військова супутникова мережа на основі технології Starlink, яку розробила компанія SpaceX для урядових і оборонних замовників США та союзників, з посиленим шифруванням та додатковими функціями, як то відстеження цілей, оптична та радіо розвідка, попередження про ракети.

Радіо Свобода з посиланням на джерела у Міністерстві оборони України повідомило, що українське Міноборони контактує з урядом США, SpaceX і партнерами по НАТО з цього питання. Вони також підтвердили інформацію про обмеження послуг Starshield.

Ні Білий дім, ні SpaceX поки не коментували ситуацію. 10 жовтня засновник компанії SpaceX мільярдер Ілон Маск у мережі Х написав: "Зеленський зайшов надто далеко".

Група підтримки України у Конгресі США відреагувала на повідомлення про можливе обмеження зв'язку Starlink в Україні:

"Ми стурбовані повідомленнями з України про те, що підтримка з боку американської розвідки та системи Starlink припиняється, внаслідок чого безневинні цивільні особи та громадяни США в Україні опиняються беззахисними перед російськими атаками".

У мережі Х законодавці написали:

"Конгрес неодноразово наголошував, що Сполучені Штати повинні надавати розвідувальну підтримку, аби рятувати життя від нещадних ударів Росії. Союзники США оплачують доступ України до системи Starlink", - мовиться у заяві Групи підтримки України у Палаті представників Конгресу США, яку очолюють конгресвумен-демократка Марсі Каптур та її однопартієць конгресмен Майк Квіглі, а також конгресмени-респуліканці Браян Фіцпатрік та Джо Вілсон.

"Обмеження, які наражають цивільне населення на небезпеку, є неприпустимі. Конгрес не погодиться з такими діями", – наголошують конгресмени США.

Після Британії президент Зеленський відбуде до Брюсселю, де візьме участь у саміті лідерів ЄС, що запланований на 15-16 жовтня.







