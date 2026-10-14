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Прем'єр Британії спробує "полагодити мости" між Трампом і Зеленським

Прем’єр-міністр Британії Енді Бернем зустрічає у Лондоні президента України Володимира Зеленського 15 жовтня 2026 року. Фото: REUTERS/Jack Taylor
Прем’єр-міністр Британії Енді Бернем зустрічає у Лондоні президента України Володимира Зеленського 15 жовтня 2026 року. Фото: REUTERS/Jack Taylor

Прем’єр-міністр Британії Енді Бернем заявив, що прагне налагодити відносини між президентами США та України. Про це Бернем сказав у британському парламенті перед візитом до Лондона українського президента Володимира Зеленського.

"У своїй ролі я повинен спробувати відремонтувати мости, щоб підтримка повернулася", — заявив Бернем.

Глава британського уряду додав, що прагне створити умови для відновлення діалогу між Києвом і Вашингтоном.

Володимир Зеленський відбув з візитом до Європи в час, коли президент США Дональд Трамп оголосив про послаблення санкцій щодо Росії та закликав до заміни президента України.

Президент США також закликав Україну припинити далекобійні удари по російській енергетичній інфраструктурі.

Зеленський заявляв, що Україна перед російськими атаками по Києву в останні два дні не отримувала попереджень від партнерів. За даними міжнародних медіа, США погрожували припинити обмін розвідданими з Україною.

Президент Трамп 13 жовтня заявляв, що США продовжують надавати розвіддані Україною.

Глава британського уряду також повідомив, що Зеленський не залишить Британію "із порожніми руками".

Після Британії президент України Володимир Зеленський відбуде до Брюсселя, де візьме участь у саміті лідерів ЄС, що запланований на 15–16 жовтня. На зустрічі, серед іншого, обговорять загрози з Росії та посилення підтримки України.


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