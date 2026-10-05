Резолюція PEN International засуджує систематичні російські атаки на культурну спадщину України

Міжнародна письменницька організація PEN International у новій резолюції про наслідки міжнародної нестабільності заявила, що російські війська продовжують систематично атакувати цивільне населення та культурні об’єкти в Україні.

У резолюції, ухваленій Асамблеєю делегатів PEN International, зазначається, що музеї в Україні, бібліотеки та об’єкти, внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, стали цілями ракетних і дронних ударів Росії.

"Гуманітарна шкода, спричинена (збройними) конфліктами, що тривають, посилюється через атаки на об'єкти культурної спадщини. Це загрожує завдати непоправної шкоди людським знанням та культурі. В Україні російські збройні сили продовжують систематично атакувати цивільних і культурні об’єкти", – йдеться в документі.

PEN International називає атаки на культурну спадщину частиною ширшої тенденції, за якої цивільна інфраструктура та культурні об’єкти у світі дедалі частіше стають мішенями воєнних дій, а агресор залишається непокараним.

За даними, наведеними PEN International, від початку повномасштабного вторгнення російські війська убили більше 300 українських діячів культури.

Голос Америки Українською повідомляв про "колосальні втрати" України внаслідок російських обстрілів української книжкової інфраструктури. А Європейська Рада письменників (EWC) у відповідь на регулярні напади РФ на українські книгарні, склади, друкарні та видавництва, закликала Євросоюз допомогти Україні із розповсюдженням книг та популяризауцією українських авторів.

Лише за липень та серпень 2026 року російські удари знищили близько 12 мільйонів українських книжок, нагадує Міжнародний ПЕН у резолюції.

"Приклади, наведені в резолюції, мають ілюстративний, а не вичерпний характер, проте вони свідчать про системні прояви нестабільності та конфліктів, що торкаються громад в усіх регіонах світу", - мовиться у документі.

У резолюції організація заявляє, що численні конфлікти та нехтування міжнародним правом свідчать про стрімке руйнування міжнародного порядку, заснованого на правилах.

PEN International закликає уряди та міжнародні організації підтвердити відповідальність перед Статутом ООН і основними принципами міжнародного права, зокрема, що стосується заборони одностороннього застосування сили та необхідності захисту цивільного населення під час збройних конфліктів.

Організація закликає письменників та письменницькі центри ПЕН по всьому світу:

- закликати уряди своїх країн виконувати зобов’язання із захисту прав людини;



· використовувати силу оповіді, щоб викликати в читачів емпатію та діалог;



· протистояти наративам, що мають на меті перетворити страх і невизначеність на агресію та ненависть. Натомість завдяки слову й уяві створювати наративи, що повертають надію та оптимізм;



· Виступати проти навмисних атак на цивільну інфраструктуру, підсилювати голоси тих, чиї страждання залишаються непоміченими.

PEN International наголошує на непоправній шкоді через закриття глобальних шуманітарних програм у світі, серех яких згадують скорочення американської програми USAID та світової ODA.

"Глобальний крах системи гуманітарної допомоги безпосередньо вплинув на свободу вираження поглядів. - мовиться у резолюції PEN International. - Це призвело до значного скорочення фінансування організацій і програм, що підтримували незалежні ЗМІ та доступ до інформації, до закриття незалежних медіаресурсів і зменшення обсягів висвітлення подій у багатьох зонах конфліктів".

За даними письменницької організації, припинення гуманітарних програм у багатьох країнах спричинили "інформаційний вакуум", через що стало значно складніше виявляти порушенрня прав людини.

Це сприяє "створенню атмосфери безкарності", наголошують у Міжнародному ПЕН, "і відкриває простір для підступного поширення пропаганди та дезінформації".

Епіграфом до резолюції делегати додали цитату відомої канадської письменниці Маргарет Етвуд із її феміністичного вірша "Правопис".

Маргарет Етвуд: "Слово, за словом, за словом - це сила".