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Рада письменників Європи просить ЄС допомогти Україні із розповсюдженням українських книг

Відвідувачі "Книжкового арсеналу" фотографують книги, пошкоджені внаслідок російського обстрілу друкарні у Харкові у 2024 році. Фото: Anatolii Stepanov /AFP
Відвідувачі "Книжкового арсеналу" фотографують книги, пошкоджені внаслідок російського обстрілу друкарні у Харкові у 2024 році. Фото: Anatolii Stepanov /AFP

Європейська Рада письменників (EWC) закликала Євросоюз допомогти Україні поширювати українські книги та популяризувати творчість українських письменників. Зокрема, виділити відповідні гранти та інформувати про українських авторів на європейських книжкових заходах.

Про це йдеться у заяві Ради, наданій на запит Української служби Голосу Америки.

"Європейська рада письменників закликає ЄС підтримати зусилля України щодо друку та розповсюдження книжок українською мовою, а також, особливо, сприяти популяризації українських авторів на заходах, що фінансуються з державних коштів, і через надання грантів на переклади", - мовиться у заяві організації.

Європейська рада письменників (EWC) — це найбільше у світі об’єднання авторів книжкової сфери, до якого входять 55 письменницьких організацій із 34 країн (з країн Євросоюзу, Європейської економічної зони, та кількох країн поза межами ЄС). Загалом організація представляє інтереси 260 000 письменників та перекладачів. Україна не є членом EWC.

"Ми солідарні з нашими членами — і не лише з ними, а й із письменниками в усьому світі. Ми — на боці авторів", - зазначили у Раді.

Рада письменників наголосила, що українські автори зазнають дискримінації з боку Росії, яка походить з радянського минулого, коли Україна перебувала під контролем Москви.

"Нам добре відомо, що протягом десятиліть до української мови та українських авторів фактично ставились як до "громадян другого сорту", коли Україна підпорядковувалась СРСР / Росії. Ми розглядаємо нинішню кампанію саме крізь призму цієї дискримінації", - мовиться у заяві Європейської ради письменників.

Організація також засудила Росію за обстріли книжкової інфраструктури в Україні – книгарень, складів, видавництв, друкарень: "EWC засуджує цілеспрямовані атаки Росії на українські друкарські та видавничі підприємства, що відбувалися в серпні 2026 року".

Як повідомляв Голос Америки, міжнародна організація PEN International засудила російську атаку на українські книжкові склади у селі Святопетрівське, назвавши її "цілеспрямованим нападом на бібліотеки та видавництва" та "нападом на саму українську ідентичність".

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    Ірина Матвійчук

    Журналістка, репортерка, редакторка вебсайту. Цікавлюсь соціальними темами та історією. Для потенційних сюжетів завжди шукаю захопливі історії про українців у США, маловідомі сторінки історії, про неймовірні долі людей та бізнесів. Приєдналася до команди Української служби Голосу Америки у 2014 році. Перед тим працювала в журналі National Geographic та на "Радіо Свобода". Люблю читати книжки, створила у США книжковий клуб Books-R-Us Ukrainian. Із задоволенням подорожую в країни/регіони, які є непопулярними для туристів. Одружена, маю доньку.  

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