"Напад на ідентичність України". PEN International засудив атаку РФ на склади з книжками на Київщині

Міжнародна культурна та правозахисна організація PEN International "рішуче засудила" російську атаку на склади із книжками на Київщині, внаслідок якої постраждали низка українських видавництв та книгарень.

"PEN International рішуче засуджує посилення атак, які здійснюють російські війська на безцінну культурну спадщину України, включаючи склади української літератури", - повідомила організація у коментарі Українській службі Голосу Америки.

“Навмисні напади Російської Федерації на бібліотеки та видавництва є нападами на саму ідентичність України та мають бути негайно припинені", - наголосили у PEN International.

"У час, коли війна РФ проти України лютує, PEN International повторює і ще раз закликає міжнародну спільноту пильно стежити за нападами на культурну спадщину в Україні, підтримувати культурний сектор України та долучитись до зусиль зі збереження та захисту культури. Культура має бути в центрі відбудови та відновлення", - наголосили у організації PEN International.

Організація також висловила підтримку організації "ПЕН Україна", назвавши їх "партнерами, які продовжують відігравати провідну роль у підтримці культурного життя та літературної спільноти України, зокрема через проєкт українського ПЕН "Незламні бібліотеки", в рамках якого з червня 2022 року було доставлено понад 100 000 книг до бібліотек, що постраждали від конфлікту".

У ніч на 28 серпня внаслідок російської атаки на склад у селі Святопетрівське, що за 5 кілометрів на південний захід від Києва, було знищено близько 60 тисяч книг.

На цьому складі зберігали свої книги мережі книгарень Readeat, Book.Ua, а також видавництв Абабагаламага, Vivat, Основи, Стилет і Стилос, Stretovych, Уроборос та інших.



