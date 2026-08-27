Книги Лесі Українки, Підмогильного, Стяжкіної — бестселери у США серед українських авторів. Інтерв'ю з видавцем у Гарварді Олегом Коцюбою

Понад 20 українських книг англійською мовою у США видав Український дослідницький Інститут Гарвардського університету, HURI. Директор видавничої програми Інституту Олег Коцюба розповів Голосу Америки, що американці не приховують здивування високою якістю української літератури й хочуть читати більше.

В час, коли Росія цілеспрямовано руйнує українські книгарні, друкарні та видавництва, інтерес до української книжки у світі зростає, каже видавець. В інтерв'ю Голосу Америки Коцюба назвав українські книги, які стали бестселерами серед американців, розповів, скільки коштує видати переклад української книги у США, а також анонсував переговори із кіновиробниками у Штатах щодо втілення проєктів за мотивами українських книг.

Ірина Матвійчук, Голос Америки: Майже 10 мільйонів українських книг було знищено або пошкоджено внаслідок російських ударів від травня цього року. На вашу думку, чи витримає українська видавнича галузь цю кризу, враховуючи, що деякі з найбільших друкарень та видавництв країни зруйновані?

Олег Коцюба, директор видавничої програми в Українському науковому інституті Гарварду: Ситуація дуже серйозна для української культури та літератури загалом. З самого початку ми бачили, що ця війна для Росії не була про шматок території. Це завжди було про українську ідентичність, а українська ідентичність представлена українською культурою. Ми бачимо, що Росія послідовно атакує українські навчальні заклади, бібліотеки, музеї та інші подібні установи.

Я переконаний, за достатньої підтримки, українська книжкова індустрія відновить свої сили та переживе ці атаки.

Я переконаний, що за достатньої підтримки, українська книжкова індустрія відновить свої сили та переживе ці атаки. Але потрібно більше підтримки як від української держави, так і від міжнародних партнерів для української культури, зокрема для книжкової індустрії.

І. М.: Чому, на вашу думку, Росія вважає за доцільне використовувати дорогі балістичні ракети проти книг?

О. К.: Для людей на Заході, які керуються логікою та економікою, це справді звучить нелогічно. Але Росія готова йти на величезні витрати - як своїми людьми, так і бюджетом - щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню України.

Книги важливі, тому що вони несуть дух українців, вони передають цю саму ідентичність. По суті, це те, що робить українців українцями, чим вони відрізняються від Росії - це відданість демократії, спроби бути незалежними, прокласти власний курс розвитку і так далі. Звичайно, все це суперечить стратегічним цілям Росії щодо підкорення та колонізації України.

І. М.: Пане Коцюбо, ви очолюєте видавничу програму в Українському дослідницькому інституті Гарвардського університету. Останніми роками ваша робота особливо помітна: багато українських художніх книг з'явилися у перекладі англійською на полицях американських книгарень.

Коли кілька років тому ви започаткували цю ініціативу – із перекладу та видання українських авторів – тоді ще не було новин про масове знищення книг російськими обстрілами. Що тоді переконало вас, що українську книгу треба зберегти й поширювати за кордоном?

О.К.: Для мене ніколи не стояло питання про те, чи потрібно, щоб українську літературу знали у світі. Питанням було лише, як це зробити. Тож коли я приєднався до Українського науково-дослідного інституту в Гарварді у 2018 році, майже з самого початку я намагався запустити цю серію.

В серпні 2021 року ми її запустили. Вона має назву Гарвардська бібліотека української літератури.

Наразі ми дуже маленька команда – лише я та один редактор. Але знаєте, українська література за своєю якістю, своєю самобутністю стоїть абсолютно на рівні найкращої світової літератури як у минулому, так і сьогодні. Вона заслуговує на підтримку, заслуговує на те, щоб про неї знали у світі.

І єдиний спосіб це зробити – об’єднатися всім разом навколо цієї мети.

Ми почали співпрацювати з різними благодійними організаціями, такими як Фонд HUCUS (Help Ukraine Center USA), United Help Ukraine або For Peace Foundation, вони допомагають нам видати більше книг українських авторів в перекладі англійською.

Ми також почали розбудовувати інфраструктуру самого перекладу. Перекладачів з української на англійську дуже бракує, тож три роки тому ми запустили нову ініціативу "Літній інститут. Перекладаючи Україну", де впродовж двох тижнів ми навчаємо та налагоджуємо зв'язки з українськими перекладачами.

Мета цієї програми — показати світові, наскільки красивою та креативною є українська література, що Україна має, що сказати світові, і що її історія заслуговує на те, щоб її знали через літературу.

І. М.: Чи ви можете більше розказати про книги, які ви наразі видали? Які з них найбільш популярні?

О. К.: Я дуже радий повідомити, що до кінця цієї осені у нас буде опубліковано понад 20 книг в рамках цієї програми. Для мене це надзвичайне досягнення, враховуючи, наскільки маленька наша команда, і як важко розкрутити таку програму з нуля.

Ми видали фантастичну колекцію книг, включаючи українську класику, як-от Леся Українка, її фантастичну драму "Кассандра", яка була поставлена в театрах ​ у Великій Британії та у США, за нашим перекладом.

Ми видали також інші книги українських авторів, зокрема сучасних: Тараса Прохаська, Олени Стяжкіної, Оксани Луцишиної та багатьох інших. Ми також публікуємо п'єси українських авторів, зокрема Володимира Рафєєнка, Сергія Жадана, які розповідають про досвід війни у жанрі п'єси.

Зараз ведуться перемовини, щоб американські кінематографісти зняли повнометражні фільми за деякими з наших книг.

Я радий, що багато наших книг мають великий попит на ринку. Також зараз ведуться перемовини про те, щоб американські кінематографісти зняли повнометражні фільми за деякими з наших книг, щоб охопити широку аудиторію. Але це вимагає багато роботи за лаштунками та значних інвестицій.

І. М.: Чи ви могли б нам розказати більше про ці обговорення щодо можливого створення фільмів за українськими книгами?

О. К.: Я поки що не можу про це говорити. Це буде оприлюднено, коли ми будемо готові до цього. Але якщо говорити про найпопулярніші книги, які ми видали англійською, можу назвати щоденник Олени Стяжкіної "Україна. Війна. Любов" – це наш абсолютний бестселер. Це, по суті, щоденник колишньої російськомовної української письменниці, яка жила в Донецьку та на власному досвіді відчула, що означає зіткнутися з так званим "рускім міром", коли він приходить до твого міста, до твого селища, і починає його руйнувати.

Це надзвичайно успішна книга. Вона іронічна, але дуже потужна в тому, як описує події. І вона дуже добре продається на ринку.

Ще одна книга, яка дуже популярна, це "Місто" Валер’яна Підмогильного, написана на початку 20 століття, в часи так званої українізації, це була радянська політика із повернення національних мов у радянських республіках. У книжці йдеться про молодого чоловіка, який переїжджає з села в місто, щоб зробити кар'єру. Вона прекрасно написана і має дуже добрий сюжет.

І. М.: Чи у вас була можливість почути думки пересічних американців про книги українських авторів? Наскільки близькими для них є ці сюжети?

О. К.: Маю сказати, що найчастіше ми чуємо відгуки, що люди, прочитавши книгу певного автора, не можуть повірити, що вони ніколи раніше про цього автора не чули.

Наприклад, збірка віршів Мар'яни Кіяновської "Голоси Бабиного Яру". Багато американців, а серед них і американські поети, кажуть: "Це одна з найважливіших поетес сучасності. Чому ми не знали, що ця поезія існує?"

На жаль, цей рефрен ми чули вже багато разів. Це свідчить про те, що українська література абсолютно порівнянна зі світовою. Вона може конкурувати з найкращими творами світової літератури. Їй просто потрібно трохи допомоги, щоб охопити ширшу аудиторію. Це переживали багато непривілейованих, колонізованих, маргіналізованих літератур і культур.

Для публікації однієї книги потрібно від 30 до 70 тисяч доларів.

І. М.: Який річний бюджет вашої програми?

О. К.: Важко сказати, бо з кожною книгою по-різному, але для публікації однієї книги потрібно від 30 до 70 тисяч доларів. Це лише витрати. Але є й інші речі, які слід враховувати при фінансуванні, зокрема вартість розповсюдження, просування книг та інше. Ось чому так важливо, щоб об'єдналися люди та організації, які підтримують цю справу. Українська культура на сьогодні потребує значних інвестицій.

І. М.: Оскільки ви добре орієнтуєтесь у тому, як працює видавнича галузь у США, що б ви порадили українським авторам чи видавництвам, які хотіли б потрапити на американський ринок, особливо зважаючи на те, що книжкова індустрія у США дуже конкурентна.

О. К.: Головна порада, напевне — це бути відкритими до аудиторії. Це означає брати участь у літературному житті Сполучених Штатів, знайти спосіб відвідувати США, брати участь у заходах та фестивалях, представляти український голос, український погляд на те, що відбувається у світі, не лише в Україні, таким чином представляти Україну. Створення мережі – це головний інструмент, який може збільшити поширення книжок українських авторів у Сполучених Штатах.