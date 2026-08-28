"Втрати колосальні". Українців та світ закликають підтримати українські книги після російської атаки на склади біля Києва

Близько 60 тисяч книг було знищено у ніч на 28 серпня внаслідок російської атаки на склад у селі Святопетрівське, що за 5 кілометрів на південний захід від Києва. Про це повідомляють видавці, книгарні та правозахисники в Україні.

"Місце, звідки тисячі книжок щодня вирушали до вас по всій Україні", - повідомляє у мережі ФБ мережа книгарень Readeat, яка постраждала внаслідок атаки.

На цьому складі зберігались книги видавництв "Абабагаламага", Vivat, "Основи", "Стилет і Стилос", Stretovych, "Уроборос" та інших.

Про атаку на склад пише культурна і правозахисна громадська організація, що об’єднує українських авторів, ПЕН Україна: "Понад 60 000 книг знищено внаслідок російського удару по складу в Київській області в ніч на 28 серпня. На складі зберігалися книги, що належали українським книгарням Readеat, Book.ua, видавництвам Vivat, "Основи", "Уроборос", "Хто це", "Крапки" та інших".

Український ПЕН цитує засновника мережі українських книгарень Readеat Дмитра Феліксова: "Прямий удар по українських книгах. Росія систематично знищує українське видавництво та книгорозповсюдження. Книги, склади та друкарні перетворюються на чорний попіл".

Засновник видавництва Stretovych Дмитро Стретович пише про "колосальні" втрати видавництв та книгарень внаслідок цієї атаки і закликає підтримати українську книгу.

"Масштаби втрат наразі складно оцінити, але вони колосальні. Сил усім колегам. Друзі, складно усім. Якщо маєте можливість підтримати книжкову галузь – просто купіть у найближчій книгарні чи інтернет-магазині будь-яку книгу будь-якого видавництва", – написав Стретович у мережі Фейсбук.

У міжнародних ЗМІ небагато інформації про руйнування української видавничої галузі.

Як повідомляв Голос Америки, міжнародна організація PEN International засудила російську атаку, назвала її "цілеспрямованим нападом на бібліотеки та видавництва" та "нападом на саму українську ідентичність".

Головний кореспондент з питань зовнішньої політики видання Wall Street Journal Ярослав Трофімов, який має українське коріння, у мережі Х назвав цю атаку зусиллями Росії, щоб не існувало української "культури, мови і книги":

"Головна воєнна мета Росії, зрештою, полягає в тому, щоб зробити все, аби окремої України більше не існувало, а отже, ні української культури, ні мови, ні книг".

Голова Українського дому у Вашингтоні, колишня посолка України у США Оксана Маркарова закликала купувати більше українських книг:

"Купуйте, читайте і промотуйте українські книжки. Це особливо важливо в такі дні як сьогодні, коли російські терористи знову атакували книжковий склад та видавців книжок в Україні".

Видавець із Гарварду Олег Коцюба, який очолює видавничий відділ в Українському науковому інституті Гарвардського університету, розповів Голосу Америки про слабку реакцію у США на обстріли видавничих обєктів в Україні.

За його словами, у США солідарність із українськими видавництвами висловлюють здебільшого маленькі гравці книжкового ринку.

"Це складно описати одним словом чи одним лише поняттям. Ми бачимо, що менші видавництва, зокрема незалежні видавництва, зі співчуття, із симпатії до українського народу справді звернули увагу на українську літературу та культуру. Але це здебільшого некомерційні підприємства, які зазвичай керуються цінностями рівності та підтримки свого роду розвитку культури тощо", - розповідає Коцюба.

"Комерційні ж, більші видавці, вони в першу чергу зацікавлені в тому, щоб заробити гроші. Тому для них це ніколи не було питанням, знаєте, симпатії чи співчуття до українців, це завжди було питанням фінансового успіху", - додає видавець.

Український науковий Інститут у Гарварді запустив програму із перекладу українських книг англійською мовою. За словами Коцюби, цим проектом він намагається показати великим гравцям американського книжкового ринку, що на українській літературі вони можуть заробляти гроші.

"Коли ми починали цю серію (перекладу українських книг англійскою – ред.), то одна з багатьох причин розпочати це було — надати дані про продажі великим видавцям літератури, щоб вони побачили, що у виданні української літератури є потенціал, що за наявності достатніх інвестицій великі видавці, так звана велика п’ятірка тут у США, наприклад, що вони можуть заробляти гроші, видаючи українську літературу", - зазначив видавець у Гарварді .

Олег Коцюба додав, що "частково це вдалося, окремі видавництва (у США – ред.) беруться за українські книги".

Медіа-менеджерка у США, засновниця мистецьких платформ Chapter Ukraine та Craft Magazine, Катерина Казімірова в коментарі Українській службі Голосу Америки також висловила жаль через брак міжнародних реакцій на російські атаки по українській видавничій інфраструктурі.

"На людському рівні, звичайно, люди висловлюють солідарність. На професійному рівні — цього дуже недостатньо", - розповідає Казімірова.

"До прикладу, у березні ми взяли участь у заході в межах AWP, конференції письменників та авторів. Цього року вона проходила в Балтиморі, а темою було “Спалення книжок”. Інші країни мають привілей говорити на цю тему метафорично — як про цензуру чи певні форми утиску. Ми, українська команда, отримали можливість розповісти про реальне фізичне спалення книжок, про знищення продуктів української культури. Я там зрозуміла, що більшість людей у залі ніколи про це не чули. Для людей в аудиторії це стало великою новиною", - додає вона.

Медіа-менеджерка розповіла, що вона з колегами з Chapter Ukraine допомагають американським журналістам звязатись із постраждалими в Україні бібліотеками, видавництвами, книгарнями.

"Цікаво, що журналісти хочуть доказів, що російські атаки на друкарні були спрямовані безпосередньо на книжки, на культуру, а не просто на випадкові склади", - зауважує засновниця Chapter Ukraine.

Станом на кінець дня 28 серпня президент України не робив заяв щодо останнього випадку масового знищення українських книг.

Раніше, 23 серпня цього року, "Українська видавнича асоціація" звернулась до президента України з проханням скликати засідання РНБО на тему стану та відновлення видавничої галузі й критичної інфраструктури книговидання.



