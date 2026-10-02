Резолюція Міжнародного ПЕН визначає ШІ "найважливішим викликом" для письменників та свободи вираження

Міжнародна організація ПЕН попереджає про загрози, які несе штучний інтелект для письменництва. Відповідну резолюцію організація оприлюднила 2 жовтня, після завершення свого 92-го Конгресу делегатів.

Вплив штучного інтелекту на права письменників та свободу вираження думки ПЕН називає одним із "найгостріших викликів сучасності".

У резолюції визначено сім сфер, які викликають занепокоєння, у зв’язку із розвитком ШІ.

- використання творів, захищених авторським правом, для навчання моделей ШІ без згоди авторів, належної винагороди чи зазначення авторства;

- експлуатація праці перекладачів;

- посилення дезінформації та дискримінації;

- використання штучного інтелекту для цензури та стеження;

- зосередження контролю над тим, що пишеться, перекладається, поширюється і читається;

- маргіналізація мов і літературних традицій, яким бракує ресурсів.

Організація закликає технологічні компанії чітко позначати контент, створений ШІ; отримувати згоду на використання авторських творів у навчальних даних; розкривати джерела; підтримувати справедливе включення мов, особливо тих країн, які не мають достатньо ресурсів для розвитку систем штучного інтелекту; а також переконатися, що рекомендації ШІ не надають переваги штучному контенту на шкоду незалежній журналістиці, літературі та людському творчому самовираженню.

Міжнародний ПЕН висловив занепокоєння тим, що стрімке поширення ШІ-контенту без достатнього людського контролю може підірвати довіру та послабити авторське право, а також може сприяти поширенню неправдивої інформації з безпрецедентною швидкістю та в небачених масштабах.

У резолюції організація закликає уряди створити норми для регулювання ШІ у сфері письменництва, міжнародні організації – сприяти виробленню стандартів на основі прав людини, інтелектуальної власності, культурного різноманіття та інтелектуальної свободи.

ПЕН звертається до видавців, мовників та цифрових платформ – підтримувати чіткі стандарти використання штучного інтелекту, з редакційною відповідальністю та контролем людини.

При цьому асамблея делегатів ПЕН визнала і переваги штучного інтелекту. Зокрема, ШІ може допомагати в дослідницькій роботі та інших аспектах творчого процесу, мовиться у резолюції.

"Письменництво — це людське дослідження ідей, досвіду та можливостей, а авторство набуває свого значення не лише завдяки створеному твору, а й завдяки самому акту творення, здійсненому людиною", - заявлено у резолюції Міжнародного ПЕН.

Міжнародний ПЕН - це глобальна правозахисна організація, що об’єднує професійних письменників, журналістів, перекладачів, редакторів та інших авторів. Місією організації є захищати свободу слова, підтримувати авторів, сприяти культурному обміну та протистояти дезінформації.



