Посол США в НАТО: маємо бути готові відповісти, якщо РФ досягне успіху в гібридній операції

Лідери ЄС та НАТО розкритикували Росію та висловили підтримку Україні після того, як Естонія звинуватила Москву у диверсії. У США заявляють про підтримку НАТО проти гібридних загроз і закликають готуватись відповісти у випадку, якщо будь-яка гібридна атака досягне успіху.

Глава МЗС Естонії 29 вересня звинуватив російські спецслужби у організації підпалу естонського підприємства у серпні, де вироблялися дрони, які серед іншого використовуються і в Україні.

"На основі інформації, зібраної відділом безпеки Естонії, можна з упевненістю стверджувати, що підпал приміщень компанії Milrem Robotics у Таллінні в ніч із 14 на 15 серпня був актом саботажу, організованим за наказом спецслужб Російської Федерації. Такі дії є абсолютно неприйнятними", – заявив глава МЗС країни Маргус Цахкна у мережі Х. МЗС Естонії з цього приводу викликало тимчасового повіреного у справах Росії в країні Ленара Салімулліна.

"Цей акт саботажу є частиною ширшої кампанії Росії по всій Європі, яка спрямована на те, щоб нас залякати і послабити нашу підтримку України. Наша відповідь буде протилежною. Ми посилимо як підтримку України, так і тиск на Росію з метою припинення її агресії", - наголосив естонський дипломат Цахкна.

Росія відкидає звинувачення. Речник Кремля Пєсков назвав заяви Естонії такими, що "абсолютно не відповідають дійсності".

США: Треба готувати наші суспільства

Посол США у НАТО Метью Віттакер коментуючи акти саботажу у європейських країнах, сказав, що подібні інциденти показують необхідність підготувати західні суспільства до гібридного протистояння.

"На європейському континенті зростає кількість диверсій. Німці щойно поклали відповідальність за атаку дронів у Лейпцигу на росіян. Ситуація дуже динамічна, але ми не сидимо і не спостерігаємо, склавши руки. Наші союзники по НАТО разом зі США роблять усе необхідне, щоб стійкість і готовність були зараз серед головних пріоритетів. Ми робимо все можливе, щоб наші союзники були забезпечені усім необхідним ", - розповів посол Вітакер.

"Ці інциденти показують, що це лише частина сучасного поля бою, і нам потрібно переконатися, що наші суспільства готові до таких спроб. І зрештою, якщо один з них (інцидентів – ред.) виявиться успішним, ми повинні бути готові до відповіді", - додав посол США в НАТО Метью Вітакер.

ЄС та НАТО: Росії не вдасться послабити підтримку України

Генеральний секретар НАТО закликає посилити підтримку України у відповідь на "ворожі дії" Росії проти союзників.

"Росія продовжує свою безрозсудну кампанію ворожих дій проти союзників по НАТО. Вона намагається послабити нашу рішучість і припинити нашу підтримку України. Але Росія програє. Вона програє на полі бою в Україні і програє у спробах підірвати нашу єдність та підтримку України. Наше послання до Москви чітке: ми робитимемо для України ще більше, не менше ", - зазначив очільник Північноатлантичного альянсу Марк Рютте.

У Європейському Союзі назвали інцидент в Естонії "безрозсудним" і запевняють, що подібні атаки не послаблять підтримку України.

"Ми підтримуємо Естонію у ситуації з цим безрозсудним нападом і чітко фіксуємо, що Росія визначена як його виконавець. Росія посилює атаки біля наших кордонів, і все частіше лунають відверті погрози щодо нашої території", - заявив речник Єврокомісії Крістіан Віґанд.

Він додав, що Росії не вдасться послабити підтримку України: "Москва намагається залякати Європу, щоб змусити її скоротити підтримку України. Цього не станеться".

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підпал підприємства, де виробляли дрони в Естонії, є "небезпечною ескалацією" з боку Росії.

"Поширення таких ворожих дій свідчить про небезпечну ескалацію з боку Росії, яка лише заведе її в глухий кут. Росія має знати: їй не здолати ані нашої єдності, ані нашої рішучості продовжувати підтримувати Україну", — написав Макрон у соцмережі X.

"Російські сліди всюди" в цій атаці на Естонію, написав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у соцмережі X.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон назвав висновки про причетність Росії до атаки "надзвичайно серйозними" та такими, що "спрямовані проти Європи в цілому".

"Ця низка атак спрямована проти Європи загалом. Їхня мета — послабити нашу підтримку України та залякати нас. Це не спрацює. Разом ми посилимо підтримку України та будемо вживати подальших заходів проти Росії, і водночас продовжуватимемо зміцнювати нашу готовність і стійкість", - написав у мережі Х глава шведського уряду.

Посольство США в Естонії 29 вересня у мережі Х повідомило про відновлення ротації військової місії США в Естонії для забезпечення колективної безпеки.

"Ще один американський підрозділ, який діє на ротаційній основі, прибуде до Естонії в рамках зобов’язань США щодо колективної оборони. Це свідчить про міцність відносин між США та Естонією, адже обидві наші країни залишаються відданими справі забезпечення безпеки в регіоні. ... Разом ми й надалі зміцнюватимемо нашу спільну готовність стримувати будь-які загрози та захищатися від них". — написав у мережі Х посол США в Естонії Роман Піпко.

Міноборони Естонії привітало рішення американських колег: "Це підтверджує важливість нашої стратегічної співпраці та незмінну відданість США справі захисту нашого регіону й усього східного флангу НАТО".



