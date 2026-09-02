Університет Нью-Йорка відкрив програму з українознавства

Університет Нью-Йорка започаткував програму з українознавства, яка включатиме академічні курси, серію вебінарів та участь у Глобальній коаліції українознавства – академічній мережі, започаткованій Оленою Зеленською, першою леді України, в 2024 році.

Серед інших учасників коаліції – Віденський університет, Гельсінський університет та Університетський коледж Корка в Ірландії.

По закінченню програми в Університеті Нью-Йорка учасники отримують сертифікат.

"Академічні програми університету Нью-Йорка, його глобальна присутність та давні історичні зв’язки з українською діаспорою роблять університет зразковим закладом для вивчення України", – каже Анастасія Власенко, запрошена доцентка Університету Нью-Йорка. Власенко, яка виросла в Києві, керуватиме цією ініціативою.

Науковиця нагадує, що близько 60 тисяч українців приїхали до Нью-Йорка після Другої світової війни, допомагаючи створити процвітаючий район міста, що має неофіційну назву "Маленька Україна" і межує з кампусом університету.

"Ініціатива університету Нью-Йорка з українознавства відрізняється від американських програм тим, що вона ставить суспільні науки в центр", – додає професорка Енн Лаунсберіопенс, завідувачка кафедри російських та слов’янських студій університету. Учасникам програми будуть пропонуватися курси з політики, історії, літератури, кіно, мистецтва та української мови.

"Ініціатива розглядає Україну не лише як предмет регіональних досліджень, а й як центральний випадок для вивчення демократизації, управління у воєнний час, національної ідентичності та інституційної стійкості", - наголошує професорка.

Програма міститиме кілька компонентів:

Сертифікат з українознавства

Курси з українознавства на кафедрі славістики, політики та міжнародних відносин

Серія публічних вебінарів з Інститутом Гаррімана Колумбійського університету





Це вже не перша ініціатива Нью-Йоркського університету, пов'язану з Україною. У 2022 році бібліотеки університету створили Дослідницький путівник з України, який об'єднує книги, бази даних, цифрові репозиторії, джерела новин та дослідницькі установи з української історії та цивілізації.

З 2022 року Центр відповідального ШІ Нью-Йоркського університету проводить програму "RAI для України" у партнерстві з Українським католицьким університетом, надаючи студентам в Україні доступ до високоякісних дослідницьких можливостей. Програма пов’язує студентів з наставниками в академічних установах по всьому світу для спільних досліджень у сфері відповідального ШІ, даючи можливість публікації у провідних світових журналах.

Декілька американських університетів вже мають програми україністики, серед них Гарвардський інститут українських студій, програма українських студій Колумбійського університету, а також курси україністики в Університеті Мічигану та Університеті Берклі в Каліфорнії.