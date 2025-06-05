Спеціальні потреби
Перейти до матеріалу
Перейти до меню сторінки
Перейти до Пошуку
Меню
Головна
Актуально
Світ
США
Україна
Війна - це особисте
Українці у світі
Наука
Здоров'я
Культура
Суспільство
Економіка
Історії успіху українців
Аналітика
Політика в США
Адміністрація президента Трампа: перші 100 днів
Українці в Америці
УКРАЇНА
Інтерв'ю
БОРОТЬБА З ДЕЗІНФОРМАЦІЄЮ
Відео
Телепрограми
Час-Time
Брифінг Голосу Америки
Студія Вашингтон
Вікно в Америку
Прайм-Тайм
Погляд з Вашингтона
English
Learning English
Ми в соцмережах
Мови
Пошук
Наживо
Наживо
Пошук
Попередній
Наступний
Breaking News
Студія Вашингтон
Випуски
Про нас
Студія Вашингтон
28 хвилин тому
Embed
Студія Вашингтон
Embed
The code has been copied to your clipboard.
width
px
height
px
The URL has been copied to your clipboard
No media source currently available
0:00
0:04:59
0:00
Direct link
240p | 14,4MB
360p | 24,9MB
480p | 41,7MB
720p | 80,7MB
1080p | 118,7MB
Студія Вашингтон
Випуски
червень 04, 2025
Студія Вашингтон
червень 03, 2025
Студія Вашингтон
травень 31, 2025
Студія Вашингтон
травень 30, 2025
Студія Вашингтон
травень 29, 2025
Студія Вашингтон
травень 28, 2025
Студія Вашингтон
Усі випуски
Телевізійні Програми
Радіо Програми
XS
SM
MD
LG