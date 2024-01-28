Шольц закликав країни ЄС посилити допомогу Україні, «щоб мир настав швидше»

Німеччина у 2024 році витратить понад 7 млрд євро (7,6 млрд доларів) на допомогу Україні. Однак, європейські союзники мають посилити свою підтримку Києва, цитує канцлера Німеччини Олафа Шольца Радіо Свобода.

За словами канцлера, «якщо послання російському диктатору Володимиру Путіну полягатиме в тому, що Захід стоятиме разом у підтримці України й не відступить, тоді мир стане можливим раніше, ніж ми думаємо сьогодні».

Зокрема Шольц додав, що «неприйнятним є те, що Берлін наразі надає Києву більш ніж половину від загальної військової допомоги усіх європейських країн».

Раніше Олаф Шольц зазначив, що Берлін і Київ невдовзі можуть узгодити угоду про безпекові зобов’язання відповідно до Рамкової декларації «Групи семи», яку ухвалили на саміті НАТО в липні 2023 року.

Як раніше повідомляв Голос Америки, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній пресконференції зі своїм французьким колегою Стефаном Сежурне 14 січня зазначила, що Німеччина та Франція продовжуватимуть стояти на боці України, «тим більше, чим більше Росія чинитиме своє беззаконня проти українців».

«Путін (президент Росії Володимир Путін – ред.) не полишає свою війну проти людей в Україні, він не хоче її полишати. Тим важливіше, щоб ми продовжували стояти пліч-о-пліч з Україною цього року та стільки, скільки буде треба, доки Росія не відступиться», – заявила Бербок.

8 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Люксембургу Люком Фрідманом у Берліні заявив що більшість країн Європейського Союзу не постачають Україні достатньо зброї, щоб допомогти їй боротися з російським вторгненням, закликавши союзників посилити свої зусилля.

Лідери Європейського Союзу зустрінуться 1 лютого, щоб подолати спротив Угорщини і затвердити чотирирічну програму допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро. В понеділок Канцлер Щольц висловив упевненість, що блок погодить запропонований ним пакет допомоги Україні в 50 мільярдів євро.