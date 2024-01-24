Питання передачі німецьких ракет Taurus гальмується вже тривалий час – експертний погляд

Питання дискусії щодо передачі крилатих ракет Taurus, які виробляє Німеччина Україні, поки застрягло “принаймні на кілька тижнів”. На цьому наголошує директор Ініціативного центру "Європейська стійкість" в Берліні Сергій Сумленний. В ефірі щоденної програми “Брифінг” української служби Голосу Америки Сумленний коментував рішення німецького Бундестага, який 17 січня не підтримав проєкт резолюції щодо постачання крилатих ракет Taurus Україні.

На думку експерта, процес гальмування у питанні Taurus почався ще за часів коли Велика Британія та Франція передали Україні ракети Storm Shadow і SCALP влітку минулого року.

Канцлер Шольц і міністр оборони Німеччини Пісторіус сказали, що вони перевірятимуть правовий аспект передачі ракет Taurus – чи це перетворить Німеччину на сторону війни

“Канцлер Олаф Шольц і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказали, що вони перевірятимуть правовий аспект передачі ракет Taurus – чи це перетворить Німеччину на сторону війни, чи це матиме негативні наслідки для Німеччини зі сторони Росії, чи Україні потрібно передати геолокаційні дані для програмування маршрутів Taurus”, – наголошує Сергій Сумленний. За його словами, досі невідомо, чи було надано відповіді на ці питання.

Сумленний наголошує, що опозиційна партія Німеччини Християнсько-демократичний союз ініціювала рішення Бундестагу закликати Шольца передати Taurus, але цей заклик не виносили на голосування до січня. В січні ж резолюцію із закликом не підтримали інші партії.

За словами Сумленного, представники урядової коаліції в Німеччині збираються протягом 4-6 тижнів підготувати текст і зрештою затвердити заклик до Шольца надати Taurus Україні. Втім, і цей заклик не матиме юридичної сили – наголошує експерт.

Ракети Taurus, які виробляє Німеччина, але поки що відмовляється постачати Україні, мають радіус дії близько 500 км.

Пояснюючи, чому Берлін коливається, часопис Politico у своїй публікації наприкінці минулого року звернув увагу на те, що, на відміну від британських чи французьких ракет, які відправили до Києва відповідні уряди, німецькі ракети ефективніші проти таких цілей, як, наприклад, Керченський міст, який збудували росіяни після захоплення Криму.

Депутат німецького Бундестагу Норберт Рьотґен, голова парламентського комітету зі закордонних справ, вимагає, щоб канцлер Олаф Шольц пояснив, чому він відмовляється постачати Україні крилаті ракети Taurus.

"Навіть жорстокі напади на українське цивільне населення не змінюють його думки. Очевидно, канцлеру не вистачає сміливості дати публічне пояснення" – каже німецький політик у мережі Х (колишня Twitter).

Як повідомляє парламентський кореспондент DW, навіть всередині панівної коаліції Німеччини лунають голоси на користь відправлення в Україну зброї, що може вражати цілі на відстані до 500 км.

"Україні потрібно більше боєприпасів, більше запчастин, і Taurus необхідно негайно відправити, щоб нарешті ускладнити поповнення російських арсеналів", – заявила голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Циммерман з фракції СвДП, що належить до урядової коаліції.

Колишній багаторічний керівник Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішинґер також критикує власний уряд за пасивність. Наприкінці року він запропонував пред'явити Путіну ультиматум: якщо він продовжуватиме обстріл цивільних об'єктів, Київ "наступного ж дня" отримає ракети Taurus.

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