Низка країн приєдналися до США у призупиненні фінансування Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям

Британія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Швейцарія та Фінляндія приєдналися до Сполучених Штатів, Австралії та Канади у призупиненні фінансування Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (UNRWA) після початку розслідування щодо 12 співробітників, які ймовірно брали участь під час атаки 7 жовтня під керівництвом ХАМАС. Про це повідомляє видання The Guardian.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш у суботу звернувся з проханням до країн-донорів «гарантувати безперервність» роботи цього органу.

«Хоч я розумію їхнє занепокоєння — я сам був нажаханий цими звинуваченнями — я рішуче закликаю уряди, які призупинили свої внески, принаймні гарантувати безперервність операцій UNRWA», — сказав Ґутерріш у заяві.

«Ймовірні огидні дії цих співробітників повинні мати наслідки... Але десятки тисяч чоловіків і жінок, які працюють на UNRWA, багато з яких перебувають у найнебезпечніших ситуаціях для гуманітарних працівників, не повинні бути покарані», - заявив

Ґутерріш підтвердив, що в звинуваченнях фігурують 12 співробітників UNRWA, які ООН розслідує. Дев'ятьох було звільнено, один загинув, а "особи двох інших з'ясовуються", - сказав Ґутерріш.

Генеральний комісар агентства Філіп Лаццаріні в суботу назвав рішення призупинити фінансування шокуючим і закликав залучені країни змінити курс. «Ці рішення загрожують нашій поточній гуманітарній роботі в регіоні, включно з сектором Газа», — сказав він.

У п'ятницю Лаццаріні заявив, що Ізраїль надав UNRWA докази причетності співробітників агентства до 7 жовтня. Раніше міністр закордонних справ Ізраїлю заявив, що його країна домагатиметься припинення діяльності UNRWA.

Закликів офіційних осіб ООН було недостатньо, щоб перешкодити деяким із найбільших спонсорів організації призупинити свою підтримку. Міністерство закордонних справ Великої Британії незабаром слідом за США та іншими великими союзниками заморозило фінансування агентства.

«Сполучене Королівство приголомшене звинуваченнями в причетності співробітників UNRWA до нападу 7 жовтня, жахливого терористичного акту, який уряд Великої Британії неодноразово засуджував», — йдеться у заяві британського уряду. «Великобританія тимчасово призупиняє будь-яке майбутнє фінансування БАПОР, поки ми розглядаємо ці звинувачення. Ми як і раніше віддані наданню гуманітарної допомоги людям у Газі».

Палестинці та гуманітарні працівники стверджують, що замороження фінансування може мати катастрофічні наслідки.

«Накладення санкцій на UNRWA, яке ледве підтримує життя всього населення Гази, за ймовірні дії кількох співробітників, рівнозначне колективному покаранню населення Гази, яке живе в катастрофічних гуманітарних умовах», — повідомив Agence-France Presse юрист і колишній директор юридичного офісу агентства в Газі Йоганн Суфі.

Як раніше повідомляв Голос Америки, 26 січня Державний департамент США повідомив, що тимчасово призупинив додаткове фінансування UNRWA, "поки ми розглядаємо ці звинувачення та кроки, які ООН вживає для вирішення ситуації".

Також американське дипломатичне відомство повідомило, що державний секретар Ентоні Блінкен напередодні у розмові із генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем, наголосив "на необхідності ретельного та швидкого розслідування цієї справи". Крім того, уряд США звернувся до уряду Ізраїлю, щоб отримати більше інформації про ці звинувачення.

"Ми вітаємо рішення провести таке розслідування та обіцянку Генерального секретаря Ґутерреша вжити рішучих заходів для реагування, якщо звинувачення виявляться правдивими... Має бути повна відповідальність за всіх, хто брав участь у жахливих нападах 7 жовтня", - йдеться на сайті відомства.

UNRWA, створене в 1949 році, підтримує понад 5,6 мільйона палестинців на окупованих територіях, включаючи Єрусалим, а також біженців та їхніх нащадків у Сирії, Лівані та Йорданії.