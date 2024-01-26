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Час-Time

Час-Time. Судді ООН вимагають від Ізраїлю не допустити геноциду в Газі

Час-Time. Судді ООН вимагають від Ізраїлю не допустити геноциду в Газі
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Час-Time. Судді ООН вимагають від Ізраїлю не допустити геноциду в Газі

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В ефірі Час- Time. Міжнародний суд ООН ухвалив тимчасове рішення у позові проти Ізраїлю із вимогою до країни негайно вдатися до конкретних кроків, щоб запобігти смертям і руйнуванням у смузі Газа. НАТО цього тижня розпочало найбільші військові навчання з часів Холодної війни - "Непохитний захисник". У наступні місяці 90 тисяч військових НАТО візьмуть участь у низці навчальних операцій по всій Європі. Участь у навчаннях бере і Швеція, попри те, що країна досі офіційно не приєдналася до Альянсу. "Вперше в історії Захід на стороні України," — інтерв’ю з істориком та професором Ярославом Грицаком. Агентство США з міжнародного розвитку USAID відновлює Бородянський суд, зруйнований під час російської окупації. Відомий український піаніст Павло Гінтов зібрав на благодійний концерт української класичної музики тих, хто хоче допомогти Україні.

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