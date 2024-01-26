"Серйозний докір" армії Ізраїлю. Експерти коментують рішення Міжнародного суду ООН

Юридичні експерти наголошують, що хоч Міжнародний суд ООН і не задовольнив один із найбільш значущих запитів Південної Африки про вимогу припинення військової операції Ізраїлю, визнання того, що в Газі можливо чиниться геноцид, матиме суттєві наслідки.

Докір армії Ізраїлю

Рішення суду має законну силу, але суд не має можливості забезпечити його виконання. В коментарі CBC News колишній виконавчий директор Human Rights Watch Кеннет Рот наголосив, що суд не має повноважень виносити рішення щодо припинення вогню, оскільки визнаний у США терористичним угрупованням ХАМАС є недержавною організацією, хоча суд і закликав ХАМАС звільнити заручників, яких він все ще утримує з часів терактів 7 жовтня. “Я думаю, що це все що цей суд міг зробити”, – наголосив Кеннет Рот. На його думку, рішення суду може створити політичний тиск на Ізраїль.

“Хоч цей вердикт і не звучить остаточно, це дуже серйозний докір збройним силам демократичної держави, яка іноді каже, що має найморальнішу армію у світі”, – говорить співдиректор Інституту етики Оксфордського університету Джаніна Ділл в інтерв’ю CNN.

Південно-Африканська Республіка та Ізраїль є сторонами Конвенції про геноцид, тобто вони зобов’язані не вчиняти геноцид, запобігати йому та карати за нього. Суд постановив, що принаймні частина звинувачень ПАР можуть підпадати під положення міжнародної Конвенції про геноцид.

Це дуже серйозний докір збройним силам демократичної держави, яка іноді каже, що має найморальнішу армію у світі

Міжнародному суду ООН бракує засобів для безпосереднього виконання своїх рішень, але його рішення завдають репутаційні удари на адресу обвинувачених.

Видання Washington Post цитує професора права Єврейського університету та колишнього члена Комісії ООН з прав людини Юваля Шані, який згадує, що суд визнав, що Росія не має жодних підстав згідно з міжнародним правом для своїх претензій щодо самооборони, і що вона повинна припинити вести війну в Україні. “У цьому випадку ви можете прочитати рішення суду як неявне підтвердження того, що Ізраїль справді має законні вимоги щодо самооборони”, – говорить Шані.

Реакція ПАР і Ізраїлю

Уряд Південно-Африканської Республіки, який подав позов зі звинуваченнями, що ізраїльські воєнні дії в секторі Гази можуть становити злочин геноциду щодо палестинців, заявив сьогодні, що вітає тимчасові заходи, вжиті Міжнародним судом проти Ізраїлю. “Сьогодні відбулась вирішальна перемога міжнародного верховенства права та важлива віха в пошуках справедливості для палестинського народу”, — йдеться в заяві уряду ПАР. Також там наголошують, що у своєму рішенні Міжнародний суд визначив, що дії Ізраїлю можливо становлять геноцид і базуючись на цьому вказав на заходи, які потрібно вжити.

Я думаю, що це все що цей суд міг зробити

“Південно-Африканська Республіка щиро сподівається, що Ізраїль не буде діяти, щоб зірвати застосування цього рішення, як він публічно погрожував зробити, а натомість діятиме, щоб повністю його виконувати, як він і зобов’язаний робити”, – йдеться в заяві ПАР. Уряд країни також заявив, що продовжить допомагати захищати основні права палестинського народу в Газі.

Професорка державного права Кейптаунського університету Кеті Пауелл наголошує, що юристи Південної Африки виконали “чудову роботу”, але зауважує на однобічності ситуації в конфлікті, де є Ізраїль, країна-підписант під конвенцією про геноцид, і є збройне формування ХАМАС, яке не має аналогічних міжнародних зобов’язань.

Ізраїль відкидає звинувачення, стверджуючи, що шанує міжнародні закони й діє відповідно до права на самозахист. Ізраїльські лідери з початку війни наполягали на тому, що країна діє в межах свого права на самооборону. Раніше від влади Ізраїлю лунали звинувачення на адресу Південної Африки у "нахабній зухвалості" у порушенні справи. Ізраїль називав цю справу “помилковим і безпідставним” захистом ХАМАСу.

“Відданість Ізраїлю міжнародному праву є непохитною. Такою ж непохитною є наша священна прихильність продовжувати захищати нашу країну та захищати наш народ”, – заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху 26 січня у відповідь на рішення Міжнародного суду ООН.

Ще на момент подачі позову ця справа піддалась критиці з боку Білого дому. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що позов Південної Африки “контрпродуктивний і абсолютно не має фактичних підстав”.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Голос Америки, Міжнародний суд ООН не прислухався до закликів Ізраїлю відкинути позов Південно-Африканської Республіки зі звинуваченнями, що ізраїльські військові дії в смузі Газа можуть становити злочин геноциду щодо палестинців.

Судді 26 січня оголосили тимчасове рішення з вимогами, щоб Ізраїль негайно вдався до конкретних кроків, щоб не допускати дій, які можуть бути актами геноциду і не дозволяти знищення доказів дій, які можуть вважатися геноцидом.

Суд не підтримав заклик ПАР про негайне припинення військової операції Ізраїлю в Газі, яка, за твердженнями палестинської адміністрації, контрольованої ХАМАСом, спричинила нищівні руйнування і призвела до загибелі понад 25 тисяч людей.

Тимчасове рішення не є відповіддю на головне обвинувачення щодо того, чи справді ізраїльська держава чинить геноцид, а лише відповідає на вимогу ПАР, щоб суд вжив термінових тимчасових заходів на час судового процесу, який може тривати кілька років.

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