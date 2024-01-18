Безпека Ізраїлю та завершення війни у регіоні неможливі без створення палестинської держави – Держдеп

Не існує способу вирішити довгострокові проблеми безпеки Ізраїлю в регіоні та короткострокові проблеми відновлення Гази без створення палестинської держави. Про це заявив під час брифінгу 19 січня речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль повинен мати контроль безпеки над усією територією на захід від річки Йордан та що він виступає проти “будь-якої палестинської державності, яка не гарантує безпеку Ізраїлю”.

У питанні ймовірності створення палестинської держави погляди союзників – США та Ізраїлю – розходяться, пише Reuters.

На думку Вашингтона, рішення про створення двох держав є єдиним можливим способом встановлення тривалого миру в регіоні, нагадує інформагентство.

Міллер наголосив, що, незважаючи на розбіжності, підтримка з боку США їхнього давнього союзника Ізраїлю залишається незмінною.