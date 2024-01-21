Путін готовий найближчим часом відвідати Пхеньян – державне інформаційне агентство КНДР

Президент Росії Путін висловив готовність незабаром відвідати Пхеньян під час зустрічі з міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей в Росії минулого тижня, повідомляєReuters з посиланням на недільне повідомлення державного інформаційного агентства Північної Кореї KCNA.

Путін також подякував лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину за його запрошення відвідати, повідомляє KCNA з посиланням на офіс помічника міністра закордонних справ Північної Кореї. Це буде перша поїздка російського лідера до Північної Кореї за понад два десятиліття.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у понеділок, що Росія сподівається, що візит Путіна до Північної Кореї на запрошення глави КНДР Кім Чен Ина відбудеться "в осяжному майбутньому", але він сказав, що дата ще не узгоджена.

У повідомленні KCNA корейською мовою в неділю було припущено, що Путін має намір відвідати найближчим часом, але в пізнішому звіті англійською мовою говориться, що він «бажає» зробити це якнайшвидше.

Під час візиту Хуей Росія подякувала Північній Кореї за підтримку та солідарність у військовій операції в Україні, повідомляє KCNA.

Російський президент прийняв запрошення Кім Чен Ина під час їхньої зустрічі в Росії на саміті у вересні, сказав Пєсков раніше.

Як раніше повідомляв Голос Америки, у п’ятницю 19-го січня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив під час брифінгу, що зближення відносин між Росією та Північною Кореєю викликає занепокоєння.

Відповідаючи на питання про те, яке значення має зустріч президента Росії Володимира Путіна із міністеркою закордонних справ КНДР, Кірбі нагадав, що Росія хоче розширити свій арсенал зброї — балістичних ракет та артилерії коштом Північної Кореї.

“Це хвилює народ України, Сполучені Штати, а також увесь Корейський півострів загалом”, — каже Кірбі.

Раніше Сполучені Штати запровадили санкції проти трьох російських організацій і однієї особи за участь в транспортуванні та випробуваннях балістичних ракет КНДР для використання Росією проти України.

Передача Пхеньяном балістичних ракет та іншої зброї Росії для використання проти України, а також подальший розвиток ядерної та ракетної програм вимагають уваги та скоординованих дій, заявив високопосадовець США з питань Північної Кореї Чон Пак, на зустрічі з ядерними посланцями Південної Кореї. Кореї та Японії в Сеулі в четвер.