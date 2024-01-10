Фестиваль української коляди у Філадельфії зібрав тих, хто любить традицію, та тих, хто хоче допомогти Україні

Уже понад 15 років Фестиваль української коляди у Філадельфії збирає десятки учасників. Приїжджають церковні і світські хори, виконавці різного віку, конфесій, українці та ті, хто ніяк не пов’язаний з Україною.

У неділю, 7-го січня Архикатедральний собор Непорочного зачаття Української греко-католицької церкви у США заповнили хорові колективи, ансамблі, солісти з Пенсильванії та Нью-Джерсі та глядачі ледь не з половини східного узбережжя – від Вірджинії до штату Нью-Йорк.

Приїжджають різні гурти – і інструментальні, вокальні, ансамблі, різного розміру, музичного напрямку

Фестиваль замислювався як свято церковних хорів, каже у розмові з Голосом Америки настоятель храму отець Роман Пітула. Але згодом коло учасників розширилося.

"Цього року було десять учасників, у минулі роки було і 15 і 17, з Вашингтона, з Нью-Йорку, Нью-Джерсі. Цього року було дещо менше, погода перешкодила, бо обіцяли сильну бурю. Приїжджають різні гурти – і інструментальні, вокальні, ансамблі, різного розміру, музичного напрямку. Наприклад, хор «Дзвін» з Філадельфії – це чоловічий хор, світський", – каже о. Роман, який народився у Стрию, але понад 20 років уже живе та служить у США.

Він каже, що фестиваль долає і міжконфесійні кордони і виходить за межі української громади. У минулі роки до головного греко-католицького храму Америки приїздили і православні хори, постійними учасниками свята коляди є співаки баптистських українських церков Пенсильванії, і дитячі колективи, які привозить до Філадельфії шкільний учитель та музикант українського походження з Нью-Джерсі Іван Вернеґа.

Діти різного етнічного походження з містечка Квінтон у Нью-Джерсі, співали українські різдвяні пісні, хоч не знали до того і слова українською мовою

"Цього року діти з його хору, який він веде у звичайній американській школі, виконували колядку на дзвонах. А в минулі роки його хористи – діти різного етнічного походження з містечка Квінтон у Нью-Джерсі, співали українські різдвяні пісні, хоч не знали до того і слова українською мовою", – розповідає о. Роман.

З початком російської війни проти України на фестивалі почали збирати гроші на допомогу Україні, її військовим, біженцям. Це при тому, що значну частину громади творять саме українські втікачі від війни.

Учасники молодіжного клубу Філадельфії (Ukrainian American Youth Civics Club), переважно старшокласники, кажуть, що всіх на цьому святі пов’язала любов до української традиції і бажання допомогти Україні.

"Зараз дуже тяжкий час для України і ми намагаємося назбирати якомога більше грошей, щоб допомогти їй виграти", – каже один з колядників, який з вертепом прийшов до митрополичої резиденції глави УГКЦ в Америці архиєпископа Бориса Ґудзяка.

"Так само ми прославляємо народження Господа нашого Ісуса Христа і цим так само намагаємося допомогти нашій Україні", – додає інший учасник молодіжного гурту.

Митрополит Ґудзяк зауважує, що родини більшості цих школярів приїхали з України останніми роками, і активно включилися в життя громади – займаються волонтерством, і навіть адвокаційною роботою.

Школярі їздили до Конгресу, зустрічалися з американськими законодавцями, переконували їх продовжити допомогу Україні.

Почесними гостями святкового концерту були і українські воїни, які на запрошення благодійної організації Revived Soldiers Ukraine перебувають на лікуванні у США. Всі вони повернулися з передової з важкими пораненнями – хтось без ноги, хтось без обох рук, хтось при цьому втратив і зір.

Коли їх запросили до слова, вся катедра вітала українських воїнів стоячи.

"Сьогоднішні свята багато українців зустрічають у полі, в бою, з втратами. Маємо дуже багато втрат у тому числі на свята. Моліться за хлопців, за матерів, які зараз на ці свята не святкують, а поминають", – сказав Олександр, який втратив ногу на війні і тепер в Америці очікує на протез.

Український воїн звернувся до громади з привітаннями, але і побажанням зберігати єдність, яка потрібна для того, щоб Україна перемогла у цій важкій війні.

Попри біль та втрати, архиєпископ Борис закликав вірити у перемогу Божої правди, молитись і діяти.

"Ми своєю колядою обнімаємо Україну. Нехай Божа перемога буде з нами і нехай мир і радість будуть у ваших серцях! Христос Рождається!" – сказав архиєпископ Борис, звертаючись до усіх українців, і передовсім тих, хто перебуває в Україні.