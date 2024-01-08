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Британська розвідка: Росія відновила діяльність радянської контррозвідувальної організації "СМЕРШ"

  • Голос Америки
Російський військовий, ілюстративне фото
Російський військовий, ілюстративне фото

Росія відновила діяльність радянської контррозвідувальної організації "СМЕРШ". На початку січня 2024 року у відкритих джерелах з’явились зображення оперативників, які, очевидно, носили нашивки цієї організації, повідомляє британська військова розвідка у своєму щоденному зведенні.

Розвідники нагадують, що назва створеної Сталіним організації, яка проіснувала з 1941 до 1946 років, є скороченням від фрази "смерть шпигунам". На Заході вона стала відомою завдяки згадці в книгах Іана Флемінга про Джеймса Бонда, зауважують в Міноборони.

"Незрозуміло, чи вказує нова назва на будь-які суттєві нові можливості чи роль російської організації "СМЕРШ", чи це просто ребрендінг. Однак це є черговим прикладом, як російська влада свідомо представляє російсько-український конфлікт у дусі Другої світової війни, фокусуючи увагу на нібито проникнення у країну зовнішніх загроз", - підсумовують британські розвідники.

Раніше британські розвідники повідомляли, що РФ посилює ресурси та особовий склад Росгвардії, а також залучає до неї приватні військові компанії.

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