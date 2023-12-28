У другі роковини вторгнення на Заході обговорять план конфіскації активів Кремля - ЗМІ

Вашингтон пропонує союзникам обговорити план конфіскації російських державних активів, майже 300 мільярдів доларів з яких заморожено на Заході. Обговорення планується провести на засіданні 24 лютого 2024 року, в другі роковини повномасштабного вторгнення, повідомляє Financial Times.

Видання стверджує - ініціативу Вашингтона підтримують Велика Британія, Японія та Канада, а от країни ЄС, де заморожено більшу частину російських активів, висловлюють застереження. Так, Німеччина, Франція, Італія та ЄС вказують на необхідність зважити всі правові наслідки та вплив можливого рішення на фінансову систему Європи.



Оглядачі на Заході привітали це повідомлення. "Добре!" - твітує колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

"Пенс, чи то копійка, нарешті падає", - зауважує у мережі Х британський економіст Тімоті Еш.

Європейська історикиня Енн Епплбаум погоджується зі статтею FT в тому, що конфіскація російських активів показує Путіну, що він не протримається довше, ніж рішучість Заходу.

"Так. І саме тому росіяни так активно борються проти цього", - твітує Епплбаум.

Раніше американські урядовці повідомили The New York Times про міжнародні обговорення того, як провести конфіскацію цих активів в рамках санкцій проти Росії за вторгнення до України.

Видання повідомляє - вже в лютому союзники можуть оголосити відповідний план.



Обговорення щодо конфіскації російських активів активізувались на тлі непевності щодо двосторонньої економічної допомоги від міжнародних донорів.

Якщо допомога не надійде на початку 2024 року, Україна може бути змушена затримати виплату зарплат держслужбовцям та пенсій. Про це в інтерв'ю Financial Times заявила перша віце-прем'єрміністр України Юлія Свириденко.

Дуже важливо, щоб кошти міжнародних донорів для підтримки української економіки надходили своєчасно, кажуть в МВФ, але зазначають - наприкінці року українська влада вжила заходів, щоб забезпечити запаси коштів на випадок затримки міжнародної допомоги.

"Ми також наголошуємо – асигнування мають надходити вчасно", - заявив директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки. Відповідаючи на питання, які саме строки допомоги будуть вчасними для України, Кеммер додав: "Безумовно, ми очікуємо, що донорська підтримка надійде в першому кварталі".

"Несвоєчасне надходження донорської підтримки підштовхує уряд до неоптимальної економічної політики і наражає на ризик усі досягнення", - застерігає Кеммер.



Нестача зовнішньої допомоги може спонукати НБУ до емісії грошей для покриття дефіциту в бюджету, що несе ризик прискорення інфляції, або змушує уряд скорочувати видатки.

