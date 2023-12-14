Час-Time. Рішення ЄС щодо України. Що далі?

В ефірі Час-Time. Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України та Молдови до Європейського союзу. Майбутня інтеграція України в Європейський Союз принесе користь як для економіки України, так і для економіки Європи, - Міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш. На допомогу Україні прописано 300$ млн: У Конгресі продовжили Ініціативу з безпекової допомоги України. Як Україна та західні союзники можуть подолати перевагу Кремля у радіоелектронній боротьбі — думки експертів. Через Україну міжнародні спортивні федерації переписують правила світового спорту - Оксана Баюл.