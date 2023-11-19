Папа Римський вкотре закликав до миру в Україні та на Близькому Сході

Папа Римський Франциск у неділю знову закликав до миру в Україні та на Близькому Сході під час своєї недільної молитви, сказавши, що важливо продовжувати зусилля, щоб зупинити триваючі конфлікти.

«Я молюся за змучене населення України... і людей у Палестині та Ізраїлі», – сказав він вірянам, що зібрались на площі Святого Петра, додавши, що помітив декілька жовто-блакитних українських прапорів.

«Мир можливий, потрібна добра воля... ми не повинні змирятися, тому що завжди, завжди, завжди війна — це поразка, від якої виграють лише виробники зброї», — сказав він.

Як повідомляв раніше Голос Америки, 11 листопада Папа Римський Франциск звернувся з посланням до учасників Паризького форуму миру. “Жодна війна не варта сліз матері, яка бачить, як її дитину вбивають”, - сказав він і зазначив, що мир “будується не зброєю, а терплячим слуханням”. Він також підкреслив невід’ємність діалогу для мирних процесів.